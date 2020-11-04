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Ракурс
Кличко выздоровел и вернулся на работу, скриншот видео

Кличко выздоровел и вернулся на работу

4 ноя 2020, 12:10
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Мэр Киева Виталий Кличко вылечился от коронавируса.

Об этом он сообщил 4 ноября во время онлайн брифинга, который сегодня провел уже с рабочего места. До этого мэр лечился дома на самоизоляции и работал дистанционно.

Рад вернуться к активной работе. Мой тест на коронавирус — отрицательный. И чувствую себя я хорошо, — сказал Виталий Кличко.

Мэр сообщил о рекорде количества новых больных в столице. За минувшие сутки количество киевлян, которые заболели коронавирусом, увеличилось на 856 человек. Общее количество подтвержденных случаев в столице по состоянию на 4 ноября — 40 тыс. 390.

В медучреждениях города сегодня лечатся 2 тыс. больных коронавирусом, из них 34 ребенка.


В тяжелом состоянии находятся 564 пациента. Кислородную поддержку получают 803 человека. Под аппаратами ИВЛ — 28 больных. Еще 439 пациентов — в больницах с подозрением на коронавирус, — рассказал Кличко.

Мэр Киева заболел коронавирусом за несколько дней до местных выборов.

Источник: Ракурс


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