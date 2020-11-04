Кличко одужав і повернувся на роботу

Кличко одужав повернувся на роботу, скріншот відео

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Мер Києва Віталій Кличко одужав від коронавірусу.

Про це він повідомив 4 листопада під час онлайн брифінгу, який сьогодні провів уже з робочого місця. До цього мер лікувався вдома на самоізоляції і працював дистанційно.

Радий повернутися до активної роботи. Мій тест на коронавірус — негативний. І почуваюся я добре, — сказав Віталій Кличко.

Мер сьогодні повідомив про новий рекорд кількості хворих в столиці. За минулу добу кількість киян, які захворіли на коронавірус, збільшилась на 856 осіб. Загальна кількість підтверджених випадків у столиці станом на 4 листопада — 40 тис. 390.

У медзакладах міста сьогодні лікуються 2 тис. хворих на коронавірус, з них 34 дитини.

У важкому стані перебувають 564 пацієнти. Кисневу підтримку отримують 803 людини. Під апаратами ШВЛ — 28 хворих. Іще 439 пацієнтів — у лікарнях із підозрою на коронавірус, — розповів Кличко.

Мер Києва захворів на коронавірус за кілька днів до місцевих виборів.