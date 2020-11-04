Зимові канікули. Фото: IStock

https://racurs.ua/ua/n146014-zymovi-kanikuly-dlya-shkolyariv-proydut-dvichi-daty.html

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Зимові канікули українських школярів у цьому році пройдуть двічі. Взимку діти будуть сукупно відпочивати три тижні — 14 днів у грудні-січні, та ще один тиждень у лютому.

Перші канікули розпочнуться 28 грудня та завершаться 10 січня, а другі канікули пройдуть з 15 по 21 лютого. Про це розповів очільник Міністерства охорони здоров’я Максим Степанов під час ранкового ефіру на 1+1.

За його словами, такі зміни у навчальному процесі школярів пов’язані з епідемією коронавірусу. Він заявив, що спершу планувалося, що канікули будуть з 25 грудня по 10 січня, а студенти будуть відпочивати два тижні — з 28 грудня по 10 січня. Потім до цих дат додалися нові канікули, але лише для учнів шкіл.

Степанов наголосив, що ці дати для канікул будуть рекомендувати у відомстві, однак кожен навчальний заклад має право самостійно встановлювати канікули.

Також він нагадав, що відвідування закладів дошкільної, закладів загальної, середньої, позашкільної та спеціалізованої мистецької освіти забороняється, коли на самоізоляції через контакт з пацієнтами, у яких підтверджений COVID-19 перебуває більше ніж 50% здобувачів освіти та персоналу закладу.

Степанов наголосив, що батьків не мають права змушувати підписувати довідки про згоду на те, що дитина може підхопити вірус в школі.

Якщо 50% учнів і вчителів на ізоляції, то школа на дистанційному навчанні. Це (довідки, ред.) — самодіяльність, і такі згоди не передбачені жодним нормативним актом. Звертаю увагу батьків, що ніхто не може змусити вас підписувати такі інформаційні згоди, — резюмував Степанов.

Очільник відомства з охорони здоров’я додав, що місцева влада відповідає за наявність у медичному пункті школи антисептиків, безконтактних термометрів, дезінфекторів та засобів індивідуального захисту, а керівники закладів освіти несуть відповідальність за організацію навчання.

На батьків поклали обов’язок роз’яснювати дітям, чому на уроці вони сидять без маски, а на перерві пересуваються в масках.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що влада відправила школи на осінні канікули дещо раніше, ніж планувалося. За словами в. о. міністра освіти Сергія Шкарлета, після завершення канікул до очного навчання у школах повернуться учні 1−4 класів. Навчання учнів 5−11 класів залежатиме від епідемічного рівня і відбуватиметься у змішаному або дистанційному форматах. Він наголошував, що дистанційне навчання не підходить дітям молодших класів.