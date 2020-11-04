«Слуги» вирішили розпочати з «м’якого» варіанту» у розбірках з КСУ, фото — Оглядач

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У «Слузі народу» пояснили, чому Рада не розглядає законопроект Зеленського про розпуск КСУ.

Конституційна криза в Україні триває, але 4 листопаду у Раді не будуть розглядати жоден із законопроектів, які пов’язані із намірами врегулювати ситуацію.

Ані проекту спікера Дмитра Разумкова, який 3 листопада пройшов комітет, ані проекту президента Володимира Зеленського у порядку денному роботи парламенту немає.

Глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що депутати розглядають законопроект президента Володимира Зеленського щодо розпуску складу Конституційного суду як крайній захід — для «тотального виправлення ситуації».

Поки хочемо почати з «мʼякого» варіанту. Законопроєкт Разумкова є перехідним і не вирішує глобальну кризову ситуацію. Депутати шукають варіанти оптимального виходу з кризи. Парламентський комітет розглядав тільки законопроект про негайне повернення декларацій, який є перехідним і дозволяє частково повернути все у правове русло, — пояснив Арахамія у коментарі «Інтерфакс-Україна».

Він розповів, що варіант Зеленського не розглядався на комітеті, оскільки це «ефективна виховна зброя для тотального виправлення ситуації».

Арахамія пропонує йти за таким сценарієм: повернути електронні декларації, тиснути на КСУ із закликом добровільно скласти повноваження і погоджувати решту ініціатив.

Нардеп від «Слуги народу» Ірина Верещук вважає, що проект президента взагалі не потрапить на голосування до зали Ради. У коментарі «Лівому берегу» вона сказала, що вірогідним є варіант скасувати указ про призначення головою КСУ Олександра Тупицького та повернути на цю посаду Станіслава Шевчука.