«Слуги» решили начать с «мягкого» варианта в разборках с КСУ, фото — Обозреватель

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Конституционный кризис в Украине продолжается, но 4 ноября в Раде не будут рассматривать ни один из законопроектов, связанных с намерениями урегулировать ситуацию. В «Слуге народа» объяснили, почему Рада не рассматривает законопроект Зеленского о роспуске КСУ.

Ни проекта спикера Дмитрия Разумкова, который 3 ноября прошел комитет, ни проекта президента Владимира Зеленского в повестке дня работы парламента нет.

Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что депутаты рассматривают законопроект президента Владимира Зеленского о роспуске состава Конституционного суда как крайнюю меру — для «тотального исправления ситуации».

Пока хотим начать с «мягкого» варианта. Законопроект Разумкова является переходным и не решает глобальную кризисную ситуацию. Депутаты ищут варианты оптимального выхода из кризиса. Парламентский комитет рассматривал только законопроект о немедленном возвращении деклараций, который является переходным и позволяет частично вернуть все в правовое русло, —- пояснил Арахамия в комментарии «Интерфакс-Украина».

Он рассказал, что вариант Зеленского не рассматривался на комитете, поскольку это «эффективное воспитательное оружие для тотального исправления ситуации».

Арахамия предлагает идти по такому сценарию: вернуть электронные декларации, влиять на КСУ с призывом добровольно сложить полномочия и согласовывать остальные инициативы.

Нардеп от «Слуги народа» Ирина Верещук считает, что проект президента вообще не попадет на голосование в зал Рады. В комментарии «Левому берегу» она сказала, что вероятным является вариант отменить указ о назначении председателем КСУ Александра Тупицкого и вернуть на эту должность Станислава Шевчука.