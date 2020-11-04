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Ракурс
Арахамия под судом. Фото: Укринформ

Депутаты требуют от судей КСУ уйти в добровольную отставку — видео

4 ноя 2020, 11:32
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Депутаты от партии «Слуга народа» и глава фракции партии в парламенте Давид Арахамия принесли в Конституционный суд заявление с обращением к 11 судьям, которые принимали скандальное решение об антикоррупционной реформе.

Парламентарии требуют от судей добровольной отставки. Под соответствующим решением подписались 200 народных избранников. Об этом сообщает «Укринформ».

Депутаты призывают к отставке таких судей:

  • Александра Тупицкого;
  • Виктора Городовенко;
  • Ирины Завгородней;
  • Александра Касминина;
  • Виктора Кривенко;
  • Александра Литвинова;
  • Владимир Мойсик;
  • Сергея Саса;
  • Игоря Слиденко;
  • Петра Филюка;
  • Галины Юровской.

От них требуют безотлагательно сложить с себя полномочия по собственному желанию и подать в отставку. Это решение «слуги» видят лучшим выходом из ситуации, которая привела к конституционному кризису.


Напомним, ранее мы сообщали, что 27 октября Большая палата Конституционного суда Украины признала неконституционным уголовную ответственность за недостоверное декларирование и сокрытие имущества. КСУ также вывел за пределы правового поля мониторинг Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции образа жизни чиновников.

Речь идет о ст. 366−1 Уголовного кодекса (недостоверное декларирование), незаконное обогащение, электронное декларирование, полномочия Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции. Отмененные КСУ нормы лежали в основе антикоррупционной реформы, которая является условием безвизового режима и поддержки западных партнеров.

Источник: Ракурс


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