Депутаты требуют от судей КСУ уйти в добровольную отставку — видеоhttps://racurs.ua/n146011-deputaty-trebuut-ot-sudey-ksu-uyti-v-dobrovolnuu-otstavku-video.htmlРакурс
Депутаты от партии «Слуга народа» и глава фракции партии в парламенте Давид Арахамия принесли в Конституционный суд заявление с обращением к 11 судьям, которые принимали скандальное решение об антикоррупционной реформе.
Парламентарии требуют от судей добровольной отставки. Под соответствующим решением подписались 200 народных избранников. Об этом сообщает «Укринформ».
Депутаты призывают к отставке таких судей:
- Александра Тупицкого;
- Виктора Городовенко;
- Ирины Завгородней;
- Александра Касминина;
- Виктора Кривенко;
- Александра Литвинова;
- Владимир Мойсик;
- Сергея Саса;
- Игоря Слиденко;
- Петра Филюка;
- Галины Юровской.
От них требуют безотлагательно сложить с себя полномочия по собственному желанию и подать в отставку. Это решение «слуги» видят лучшим выходом из ситуации, которая
привела к конституционному кризису.
Напомним, ранее мы сообщали, что 27 октября Большая палата Конституционного суда Украины признала неконституционным уголовную ответственность за недостоверное декларирование и сокрытие имущества. КСУ также вывел за пределы правового поля мониторинг Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции образа жизни чиновников.
Речь идет о ст. 366−1 Уголовного кодекса (недостоверное декларирование), незаконное обогащение, электронное декларирование, полномочия Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции. Отмененные КСУ нормы лежали в основе антикоррупционной реформы, которая является условием безвизового режима и поддержки западных партнеров.