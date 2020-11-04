Арахамия под судом. Фото: Укринформ

https://racurs.ua/n146011-deputaty-trebuut-ot-sudey-ksu-uyti-v-dobrovolnuu-otstavku-video.html

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Депутаты от партии «Слуга народа» и глава фракции партии в парламенте Давид Арахамия принесли в Конституционный суд заявление с обращением к 11 судьям, которые принимали скандальное решение об антикоррупционной реформе.

Парламентарии требуют от судей добровольной отставки. Под соответствующим решением подписались 200 народных избранников. Об этом сообщает «Укринформ».

Депутаты призывают к отставке таких судей:

Александра Тупицкого;

Виктора Городовенко;

Ирины Завгородней;

Александра Касминина;

Виктора Кривенко;

Александра Литвинова;

Владимир Мойсик;

Сергея Саса;

Игоря Слиденко;

Петра Филюка;

Галины Юровской.

От них требуют безотлагательно сложить с себя полномочия по собственному желанию и подать в отставку. Это решение «слуги» видят лучшим выходом из ситуации, которая привела к конституционному кризису.





Напомним, ранее мы сообщали, что 27 октября Большая палата Конституционного суда Украины признала неконституционным уголовную ответственность за недостоверное декларирование и сокрытие имущества. КСУ также вывел за пределы правового поля мониторинг Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции образа жизни чиновников.

Речь идет о ст. 366−1 Уголовного кодекса (недостоверное декларирование), незаконное обогащение, электронное декларирование, полномочия Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции. Отмененные КСУ нормы лежали в основе антикоррупционной реформы, которая является условием безвизового режима и поддержки западных партнеров.