Александр Тупицкий, фото: КСУ

https://racurs.ua/n145978-glava-ksu-zayavil-o-travle-poslezavtra-menya-obvinyat-v-seperatizme.html

Ракурс

Александр Тупицкий, председатель Конституционного суда Украины (КСУ), заявил, что в отношении него хотят открыть новые дела. Тупицкий утверждает, что первоначальный план действия в отношении него заключался в намерении «сфармазонить» подозрение, потом вручить его и, в результате, через суд отстранить от должности.

По словам Тупицкого, топ-сотрудника Государственного бюро расследований (ГБР), который отказался подписывать в отношении него «абсурдные документы», уволили. Тупицкий считает, что для этого найдут другого исполнителя. Об этом он заявил во время брифинга, сообщает Telegram канал PavlovskyNews.

Послезавтра меня обвинят в сепаратизме, — заявил он. — Это все травля.

По словам главы КСУ, сейчас пытаются привлечь его за действия в период событий аннексии Крыма Россией. Тогда он во время слушаний КСУ высказал позицию, что нарушено международное законодательство, что не входит в полномочия суда.

Тупицкий утверждает, что сейчас это ему ставят в вину, хотя он проголосовал за признание неконституционным решение парламента Крыма. Глава КСУ отметил, что судью не имеют права привлекать к ответственности за его позицию.

Не хватает только паспорта РФ, которого нет, — заявил Тупицкий, добавив, что соответствующий документ уже фабрикуют и вскоре продемонстрируют СМИ.

Кроме того, он пожаловался, что на его семью давят с помощью «Автомайдана».

Также Тупицкий затронул вопрос «языкового закона», который находится на рассмотрении в КСУ.

По его словам, окончательное решение еще не принято, однако он не видит особых проблем с его конституционностью. Однако есть проблемы с вопросами, связанными с национальными меньшинствами.

Нет там особых проблем. Но есть вопрос нацменьшинств, — отметил он.

Напомним, сегодня, 3 ноября, утром у здания КСУ в Киеве состоялась акция «Посягаете на язык? Вам дорога в Ростов!».