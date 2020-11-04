Кернес победил на выборах в Харькове. Фото: pravda.com.ua

https://racurs.ua/n146008-kernes-pobedil-na-vyborah-v-harkove-rezultaty.html

Ракурс

Геннадий Кернес, действующий мэр Харькова, побеждает на выборах городского головы. Он набрал 60,34% голосов избирателей.

Такие результаты обработки 100% протоколов. Об этом сообщили в Харьковской городской территориальной избирательной комиссии, пишет «Суспільне».

На втором месте представитель ОПЗЖ Александр Фельдман.

В голосовании по выборам Харьковского городского головы приняли участие 323 тыс. 218 избирателей.

Официальные результаты:

Геннадий Кернес — 60,34% (195 044 голосов); Александр Фельдман — 14,32% (46 278); Алексей Кучер — 7,24% (23401); Олег Абрамичев — 6,6% (21 315); Игорь Черняк — 3,12% (10085); Александра Нарыжная — 1,94% (6282); Никита Соловьев — 1,3% (4199); Денис Ярославский — 1% (3233); Сергей Кушнарев — 0,76% (2470); Игорь Приходько — 0,58% (1888); Ирина Денисова — 0,42% (1371); Валерий Безлепкин — 0,17% (564); Наталья Пилипенко — 0,17% (558); Георгий Лаговский — 0,11% (349).

Напомним, информацию о смерти Геннадия Кернеса опровергли 3 ноября в мэрии и друзья городского головы Харькова. В то же время о состоянии его здоровья ничего неизвестно.