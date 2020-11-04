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Кернес победил на выборах в Харькове. Фото: pravda.com.ua

Кернес победил на выборах в Харькове — результаты

4 ноя 2020, 10:59
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Геннадий Кернес, действующий мэр Харькова, побеждает на выборах городского головы. Он набрал 60,34% голосов избирателей.

Такие результаты обработки 100% протоколов. Об этом сообщили в Харьковской городской территориальной избирательной комиссии, пишет «Суспільне».

На втором месте представитель ОПЗЖ Александр Фельдман.

В голосовании по выборам Харьковского городского головы приняли участие 323 тыс. 218 избирателей.


Официальные результаты:

  1. Геннадий Кернес — 60,34% (195 044 голосов);
  2. Александр Фельдман — 14,32% (46 278);
  3. Алексей Кучер — 7,24% (23401);
  4. Олег Абрамичев — 6,6% (21 315);
  5. Игорь Черняк — 3,12% (10085);
  6. Александра Нарыжная — 1,94% (6282);
  7. Никита Соловьев — 1,3% (4199);
  8. Денис Ярославский — 1% (3233);
  9. Сергей Кушнарев — 0,76% (2470);
  10. Игорь Приходько — 0,58% (1888);
  11. Ирина Денисова — 0,42% (1371);
  12. Валерий Безлепкин — 0,17% (564);
  13. Наталья Пилипенко — 0,17% (558);
  14. Георгий Лаговский — 0,11% (349).

Напомним, информацию о смерти Геннадия Кернеса опровергли 3 ноября в мэрии и друзья городского головы Харькова. В то же время о состоянии его здоровья ничего неизвестно.


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