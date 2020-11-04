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Кернес победил на выборах в Харькове. Фото: pravda.com.ua
Кернес победил на выборах в Харькове — результатыhttps://racurs.ua/n146008-kernes-pobedil-na-vyborah-v-harkove-rezultaty.htmlРакурс
Геннадий Кернес, действующий мэр Харькова, побеждает на выборах городского головы. Он набрал 60,34% голосов избирателей.
Такие результаты обработки 100% протоколов. Об этом сообщили в Харьковской городской территориальной избирательной комиссии, пишет «Суспільне».
На втором месте представитель ОПЗЖ Александр Фельдман.
В голосовании по выборам Харьковского городского головы приняли участие 323 тыс. 218 избирателей.
Официальные результаты:
- Геннадий Кернес — 60,34% (195 044 голосов);
- Александр Фельдман — 14,32% (46 278);
- Алексей Кучер — 7,24% (23401);
- Олег Абрамичев — 6,6% (21 315);
- Игорь Черняк — 3,12% (10085);
- Александра Нарыжная — 1,94% (6282);
- Никита Соловьев — 1,3% (4199);
- Денис Ярославский — 1% (3233);
- Сергей Кушнарев — 0,76% (2470);
- Игорь Приходько — 0,58% (1888);
- Ирина Денисова — 0,42% (1371);
- Валерий Безлепкин — 0,17% (564);
- Наталья Пилипенко — 0,17% (558);
- Георгий Лаговский — 0,11% (349).
Напомним, информацию о смерти Геннадия Кернеса опровергли 3 ноября в мэрии и друзья городского головы Харькова. В то же время о состоянии его здоровья ничего неизвестно.
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