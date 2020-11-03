Смерть Кернеса спростовують, про мера Харкова нічого невідомо

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Смерть Геннадія Кернеса спростували 3 листопада у мерії та друзі міського голови Харкова. Водночас про стан його здоров’я нічого невідомо.

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив телеграм-каналу Pavlovskiy News, що в МВС нічого не знають про можливу смерть Кернеса і назвав це нісенітницею. Він пояснив появу таких чуток тим, що 4 листопада повинні оголосити результати виборів.

Оточення міського голови Геннадія Кернеса, якого госпіталізували до Німеччини через погіршення стану здоров’я, також заперечило заяви про нібито його смерть.

Зокрема, інформацію спростував речник Харківської міськради Юрій Сидоренко.

Близький друг Кернеса, бізнесмен Павло Фукс, заявив у телеграм, що нещодавно розмовляв з міським головою.

Чергові вороги Харкова і незалежної України поширюють чутки про загибель мого друга Геннадія Кернеса. Все це цинічна брехня, ㅡ написав він.

Кернес не з’являвся на публіці з 23 серпня. У вересні в мерії Харкова заявили, що у міського голови двостороннє запалення легень через коронавірус, в нього нібито ускладнились хронічні хвороби та старі травми.

Кернеса госпіталізували спецлітаком до Німеччини, а Фукс повідомив, що очільника Харкова доставили до клініки «Шаріте». Жодних фото чи відео з Кернесом його родина не надавала, а син Родіон заявляв, що батько «щоденно робить успіхи».

Після виборів повідомлялося, що мер Харкова має зробити спеціальну заяву.