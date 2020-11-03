Смерть Геннадия Кернеса опровергли 3 ноября в мэрии и друзья городского головы Харькова. В то же время о состоянии его здоровья ничего неизвестно.

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил телеграм-каналу Pavlovskiy News, что в МВД ничего не знают о возможной смерти Кернеса и назвал это чушью. Он объяснил появление таких слухов тем, что 4 ноября должны объявить результаты выборов.

Окружение Кернеса, которого госпитализировали в Германии из-за ухудшения состояния здоровья, также отрицает заявления о якобы его смерти.

В частности, информацию опроверг пресс-секретарь Харьковского горсовета Юрий Сидоренко.

Близкий друг Кернеса бизнесмен Павел Фукс заявил, что недавно разговаривал с городским головой.

Очередные враги Харькова и независимой Украины распространяют слухи о гибели моего друга Геннадия Кернеса. Все это циничная ложь, ㅡ написал он.

Кернес не появлялся на публике с 23 августа. В сентябре в мэрии Харькова заявили, что у мэра двустороннее воспаление легких из-за коронавируса, у него якобы усложнились хронические болезни и старые травмы.

Кернеса госпитализировали спецсамолётом в Германию, а Фукс сообщил, что главу Харькова доставили в клинику «Шарите». Никаких фото или видео с Кернесом его семья не показывала, а сын Родион заявлял, что отец «ежедневно делает успехи».

После выборов сообщалось, что мэр Харькова сделает специальное заявление.