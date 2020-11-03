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Смерть Кернеса опровергают, но мэр Харькова и дальше не появляется на людях
Смерть Кернеса опровергают, но мэр Харькова и дальше не появляется на людяхhttps://racurs.ua/n145986-smert-kernesa-oprovergaut-no-mer-harkova-i-dalshe-ne-poyavlyaetsya-na-ludyah.htmlРакурс
Смерть Геннадия Кернеса опровергли 3 ноября в мэрии и друзья городского головы Харькова. В то же время о состоянии его здоровья ничего неизвестно.
Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил телеграм-каналу Pavlovskiy News, что в МВД ничего не знают о возможной смерти Кернеса и назвал это чушью. Он объяснил появление таких слухов тем, что 4 ноября должны объявить результаты выборов.
Окружение Кернеса, которого госпитализировали в Германии из-за ухудшения состояния здоровья, также отрицает заявления о якобы его смерти.
В частности, информацию опроверг пресс-секретарь Харьковского горсовета Юрий Сидоренко.
Близкий друг Кернеса бизнесмен Павел Фукс заявил, что недавно разговаривал с городским головой.
Очередные враги Харькова и независимой Украины распространяют слухи о гибели моего друга Геннадия Кернеса. Все это циничная ложь, ㅡ написал он.
Кернес не появлялся на публике с 23 августа. В сентябре в мэрии Харькова заявили, что у мэра двустороннее воспаление легких из-за коронавируса, у него якобы усложнились хронические болезни и старые травмы.
Кернеса госпитализировали спецсамолётом в Германию, а Фукс сообщил, что главу Харькова доставили в клинику «Шарите». Никаких фото или видео с Кернесом его семья не показывала, а сын Родион заявлял, что отец «ежедневно делает успехи».
После выборов сообщалось, что мэр Харькова сделает специальное заявление.
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