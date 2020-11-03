Закон о дистанционной работе в первом чтении поддержала Рада. Фото: zp-fakty

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Закон о регулировании дистанционной работы 3 ноября приняла Верховная Рада за основу.

Проект закона № 4051 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно усовершенствования правового регулирования дистанционной работы» в первом чтении поддержали 311 нардепов. Председатель комитета ВРУ по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова, которая представляла документ в парламенте, заявила, что этот закон касается 30−35% всех наемных работников. Заседание Рады транслировалось на канале «Рада» в YouTube.

Законопроект должен не только внести изменения в Кодекс законов о труде Украины и закон «Об охране труда», но и разграничить два самостоятельных вида работы — дистанционную и надомную. Авторы проекта отмечают, что удаленная работа — это работа, выполняемая работником вне помещения работодателя в любом месте по его выбору. Надомная работа — когда рабочий работает по месту его жительства.

Документ позволит работнику сочетать дистанционную работу с выполнением работы в обычном режиме на рабочих местах в помещениях или на территории работодателя. Также работник может требовать от работодателя временный (до двух месяцев) переход на дистанционную работу, если против него были совершены действия с признаками дискриминации. Будет иметь право работать дистанционно и сотрудник, имеющий ребенка в возрасте до трех лет или ухаживающий за ребенком до достижения им шестилетнего возраста.

Проект закона позволяет работодателю и сотруднику урегулировать рабочий график. Также работодатель при заключении трудового договора о дистанционной или надомной работе будет иметь право получать сведения о месте жительства или другом месте, где будет работать.

Напомним, 3 ноября Верховная Рада в первом чтении поддержала правительственный законопроект № 3890, который предусматривает немалые штрафы за отсутствие масок на посетителях.