За отсутствие масок в Украине будут штрафовать юрлиц

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Ракурс

Коронавирус в Украине в последнее время все более активно распространяется, из-за чего власти планируют усилить карантин.

Верховная Рада в первом чтении поддержала правительственный законопроект № 3890, который предусматривает введение для юридических лиц штрафов в размере от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан (3,4 — 5,1 тыс. грн) за отсутствие масок на посетителях. Об этом говорится на сайте Рады.

За законопроект проголосовал 251 народный избранник.

Штрафовать юридических лиц законопроект предлагает в таких случаях:

за пропуск, допуск лица в общественные здания, сооружения, общественный транспорт во время действия карантина без одетых средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, в том числе изготовленных самостоятельно;

непринятие мер по пребыванию человека в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте без такого средства индивидуальной защиты.

В пояснительной записке законопроекта министр юстиции Денис Малюська отмечает, что ослабление карантина общество воспринимает как его полную отмену, из-за чего граждане начали игнорировать рекомендации относительно ношения масок или респираторов в общественных зданиях и транспорте.

Кроме того, в некоторых торговых точках и общественном транспорте постоянно игнорируют требования по контролю соблюдения масочного режима.

По мнению автора законопроекта, исправить эту ситуацию и предотвратить рост количества больных поможет введение этих штрафов.

Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что ситуация с коронавирусом в Украине приблизилась к «точке невозврата» и «близка к катастрофе».