За відсутність масок в Україні штрафуватимуть юросіб

https://racurs.ua/ua/n145981-shtrafy-za-vidsutnist-masok-pidtrymaly-deputaty-v-pershomu-chytanni.html

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Коронавірус в Україні останнім часом все більш активно поширюється, через що влада планує посилити карантин.

Верховна Рада в першому читанні підтримала урядовий законопроект № 3890, котрий передбачає запровадження для юридичних осіб штрафів в розмірі від 200 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (3,4 — 5,1 тис. грн) за відсутність масок на відвідувачах. Про це йдеться на сайті Ради.

За законопроект проголосував 251 народний обранець.

Штрафувати юридичних осіб законопроект пропонує в таких випадках:

за пропуск, допуск особи в громадські будівлі, споруди, громадський транспорт під час дії карантину без одягнених засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок, що закривають ніс і рот, у тому числі виготовлених самостійно;

невжиття заходів щодо перебування людини в громадських будівлях, спорудах, громадському транспорті без такого засобу індивідуального захисту.

У пояснювальній записці законопроекту міністр юстиції Денис Малюська зазначає, що послаблення карантину суспільство сприймає як його повне скасування, через що громадяни почали ігнорувати рекомендації щодо носіння масок чи респіраторів в громадських будівлях та транспорті.

Крім того, у деяких торгових закладах та громадському транспорті постійно ігнорують вимоги щодо контролю дотримання масочного режиму.

На думку автора законопроекту, виправити цю ситуацію та запобігти зростанню кількості хворих допоможе запровадження цих штрафів.

Нагадаємо, міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що ситуація з коронавірусом в Україні наблизилася до «точки неповернення» і «близька до катастрофи».