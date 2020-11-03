Карантин в Україні стане жорсткішим з 9 листопада, фото — Ліга

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Карантинні обмеження в Україні з наступного тижня планують значно посилити.

Про це повідомляють ЗМІ, посилаючись на свої джерела в Офісі президента і Кабінеті міністрів.

За різними даними, розглядаються варіанти від «карантину вихідного дня» до запровадження комендантської години та штрафів за її порушення, розповіла «Українська правда».

За словами кількох джерел, незалежних одне від одного, ймовірність посилення карантину є дуже високою.

Передбачається закриття фудкортів, заборона розважальних заходів, ресторани працюватимуть тільки на винос, — розповів співрозмовник «РБК--Україна».

Сьогодні в МОЗ повідомили про чергове оновлення рекорду нових хворих. За добу 2 листопада в Україні виявили майже 9 тис. випадків. У Верховній Раді 3 листопада керівник МОЗ Максим Степанов зазначив, що ситуація з COVID-19 близька до катастрофічної.