Карантин в Украине станет жестче с 9 ноября, фото — Лига

https://racurs.ua/n145980-karantin-v-ukraine-stanet-jestche-s-9-noyabrya-up.html

Ракурс

Карантин в Украине со следующей недели планируют значительно усилить.

Об этом сообщают СМИ, ссылаясь на свои источники в Офисе президента и Кабинете министров.

По разным данным, рассматриваются варианты от «карантина выходного дня» до введения комендантского часа и штрафов за его нарушение, рассказала «Украинская правда».

По словам нескольких источников, независимых друг от друга, вероятность усиления карантина очень высока.

Предполагается закрытие фудкорт, запрет развлекательных мероприятий, рестораны будут работать только на вынос, — рассказал собеседник «РБК — Украина».

Сегодня в Минздраве сообщили об очередном обновлении рекорда новых больных. За сутки 2 ноября в Украине обнаружили почти 9 тыс. Случаев. В Верховной Радио 3 ноября руководитель МЗ Максим Степанов отметил, что ситуация с COVID-19 близка к катастрофической.