Должностные лица похищали авиадвигатели. Фото: СБУ

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Ракурс

Хищение важных комплектующих организовали на стратегическом предприятии. Схему организовали владельцы российской авиакомпании, а чиновники стратегического предприятия похищали запчасти по их заказу.

Злоумышленники систематически разворовывали двигатели и авиазапчасти для вертолетов Ми-2, Ми-8, Ми-17 и их модификаций, сообщили на сайте Службы безопасности Украины.

По данным СБУ, посредники вывозили продукцию за рубеж по поддельным документам. Оборудование продавали оборонным компаниям с Ближнего Востока и в страны бывшего СНГ.

Оперативники СБУ задержали торговцев при попытке продажи авиационного двигателя стоимостью 980 тыс. долл. Как оказалось, этот двигатель является товаром двойного использования и может устанавливаться на военные вертолеты.

Во время обысков в офисах украинских посредников и квартирах злоумышленников было обнаружено авиационные запчасти для вертолетов Ми-2 и Ми-8. Также оперативники нашли записи, подтверждающие противоправную деятельность фигурантов.

Правоохранители задержали начальника отдела стратегического предприятия. Должностному лицу сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 27 и ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины и избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

«Ракурс» сообщал, что ЗРК С-125 советского производства были незаконно ввезены на территорию Украины якобы для нужд Вооруженных сил. Однако в ВСУ они не попали — частная компания планировала экспортировать военную технику.