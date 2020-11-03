Посадовців стратегічного заводу викрадали авіадвигуни. Фото: СБУ

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Ракурс

Розкрадання важливих комплектуючих організували на стратегічному підприємстві. Схему організували власники російської авіакомпанії, а посадовці стратегічного підприємства викрадали запчастини на їхнє замовлення.

Зловмисники систематично розкрадали двигуни та авіазапчастини для вертольотів Мі-2, Мі-8, Мі-17 та їх модифікацій. Про це повідомили на сайті Служби безпеки України.

За даними СБУ, посередники вивозили продукцію за кордон за підробленими документами. Обладнання продавали оборонним компаніям з Близького Сходу та у країни колишнього СНД.

Оперативники СБУ затримали торговців під час спроби продажу авіаційного двигуна вартістю 980 тис. дол. Як виявилося, цей двигун є товаром подвійного використання і може встановлюватися на військові гелікоптери.

Під час обшуків в офісах українських посередників і квартирах зловмисників було виявлено авіаційні запчастини для вертольотів Мі-2 та Мі-8. Також оперативники знайшли записи, що підтверджують протиправну діяльність фігурантів.

Правоохоронці затримали начальника відділу стратегічного підприємства. Посадовцю повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 27 та ч. 3 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) КК України та обрано запобіжний захід у виді домашнього арешту.

«Ракурс» писав, що ЗРК С-125 радянського виробництва були незаконно ввезені на територію України нібито для потреб Збройних сил. Однак до ЗСУ вони не потрапили — приватна компанія планувала експортувати військову техніку.