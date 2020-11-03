Закон про дистанційну роботу у першому читанні підтримала Рада. Фото: zp-fakty

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Закон про регулювання дистанційної роботи 3 листопада ухвалила Верховна Рада за основу.

Проект закону № 4051 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо удосконалення правового регулювання дистанційної роботи» у першому читанні підтримали 311 нардепів. Голова комітету ВРУ з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова, яка представляла документ в парламенті, заявила, що цей закон стосується 30−35% усіх найманих працівників. Засідання Ради транслювалося на каналі «Рада» в YouTube.

Законопроект повинен не лише внести зміни до Кодексу законів про працю України та закону «Про охорону праці», але й розмежувати два самостійних види роботи — дистанційну та надомну. Автори проекту зазначають, що дистанційна робота — це робота, яка виконується працівником поза приміщенням роботодавця у будь-якому місці за його вибором. Надомна робота — коли робітник працює за місцем його проживання.

Документ дозволить працівнику поєднувати дистанційну роботу з виконанням роботи в звичайному режимі на робочих місцях у приміщеннях чи на території роботодавця. Також працівник може вимагати від роботодавця тимчасовий (до двох місяців) перехід на дистанційну роботу, якщо проти нього було вчинено дії з ознаками дискримінації. Матиме право працювати дистанційно й співробітник, який має дитину віком до трьох років або доглядає за дитиною до досягнення нею шестирічного віку.

Проект закону дозволяє роботодавцеві та співробітнику урегулювати робочий графік. Також роботодавець при укладенні трудового договору про дистанційну або надомну роботу матиме право отримувати відомості про місце проживання або інше місце, де буде працювати.

Нагадаємо, 3 листопада Верховна Рада в першому читанні підтримала урядовий законопроект № 3890, котрий передбачає чималі штрафи за відсутність масок на відвідувачах.