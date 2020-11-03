В Ростове мужчина зашел в СИЗО и остался. Фото: pravda.com.ua

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Ракурс

В России мужчина прошел в СИЗО и помог бежать арестованному.

Житель Волгограда Антон Давков прошел в СИЗО № 5 Ростова благодаря поддельному удостоверению адвоката. Он поменялся одеждой с задержанным и остался сидеть вместо него. Об этом сообщает издание «МБХ медиа».

Как информирует издание, пособника побега судили. Он получил два года колонии.

Приговор обвинительный. Два года лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, — сказал представитель суда.

Давкова признали виновным в подделке документов (часть 4 статьи 327 УК) и пособничестве в побеге из мест лишения свободы (часть 5 статьи 33, часть 1 статьи 313 УК). По этим статьям мужчине грозило до четырех лет колонии.

В апреле из СИЗО № 5 Ростова-на-Дону сбежал заключенный Александр Погребняков. Позже его задержали, в изоляторе провели проверку. Выяснилось, что под данными Погребнякова в СИЗО содержался Давков.

Он с поддельным удостоверением адвоката посетил Погребнякова и обменялся с ним одеждой, а также отдал тому свои очки и парик. Через час арестант беспрепятственно вышел с территории СИЗО, а Давков остался там вместо него.

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