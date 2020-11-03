Самым популярным видео на YouTube стал клип на детскую песенку

Видео на детскую песенку Baby Shark стало самым популярным на YouTube, скриншот видео

https://racurs.ua/n145984-samym-populyarnym-video-na-youtube-stal-klip-na-detskuu-pesenku.html

Ракурс

Самым популярным видео на сервисе YouTube стал клип на детскую песенку Baby Shark.

Его просмотрели уже 7,05 млрд раз, что больше, чем предыдущий рекорд — клип Despacito Луиса Фонса и Дэдди Янки, который посмотрели 7,03 млрд раз. Об этом сообщает BBC.

Это видео, записанное южнокорейской компанией Pinkfong, было опубликовано еще в 2016 году. То есть, чтобы подняться на вершину рейтинга ему понадобилось четыре года. Но сама песня, на которую снято видео, гораздо старше. Считается, что она появилась в летних лагерях в США 70-х годах ХХ века.

Существует большое количество вариаций песни на разных языках, в том числе в 2007 году в Европе определенную популярность набрал немецкий вариант Kleiner Hai («Маленькая акула»). Однако ни один из этих вариантов не смог сравниться с успехом интерпретации Pinkfong, которую исполнила 10-летняя корейско-американская певица Хоуп Сегойн.

Напомним, в 2018 году хакеры удалили популярный в то время видеоролик YouTube.