Снятие вагона с «Китовых хвостов» в Роттердаме превратилось в шоу (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n145983-snyatie-vagona-s-kitovyh-hvostov-v-rotterdame-prevratilos-v-shou-foto-video.htmlРакурс
Снятие вагона метро со скульптуры «Китовые хвосты» в нидерландском Роттердаме невольно превратилось в шоу.
В городе Спейкениссе 3 ноября собрались люди, чтобы посмотреть, как вагон метро снимают со статуи. Именно эта скульптура предотвратила бедствие и не дала поезду упасть в реку. Об этом 3 ноября сообщает местное издание Rijnmond в Twitter.
Кое-кто из местных жителей устроился с комфортом — двое мужчин взяли с собой стулья, термосы и вафли. Они употребляют пищу и наблюдают за процессом.
Напомним, в Роттердаме поезд метрополитена, которая обслуживает город Спейкениссе (это недалеко от Роттердама), врезался в барьер в конце пути, а его падение в воду остановила скульптура «Китовые хвосты». В результате аварии поезд повис на высоте 10 м над пешеходной дорожкой благодаря одному из хвостов.
Машинист смог самостоятельно выбраться из поезда, его госпитализировали. Пассажиров в вагоне не было, но скульптура и само поезд очень повредились.