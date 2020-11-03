Люди пришли посмотреть, как со скульптуры китов снимают вагон метро. Фото: Rijnmond в Twitter

https://racurs.ua/n145983-snyatie-vagona-s-kitovyh-hvostov-v-rotterdame-prevratilos-v-shou-foto-video.html

Ракурс

Снятие вагона метро со скульптуры «Китовые хвосты» в нидерландском Роттердаме невольно превратилось в шоу.

В городе Спейкениссе 3 ноября собрались люди, чтобы посмотреть, как вагон метро снимают со статуи. Именно эта скульптура предотвратила бедствие и не дала поезду упасть в реку. Об этом 3 ноября сообщает местное издание Rijnmond в Twitter.

Кое-кто из местных жителей устроился с комфортом — двое мужчин взяли с собой стулья, термосы и вафли. Они употребляют пищу и наблюдают за процессом.

Напомним, в Роттердаме поезд метрополитена, которая обслуживает город Спейкениссе (это недалеко от Роттердама), врезался в барьер в конце пути, а его падение в воду остановила скульптура «Китовые хвосты». В результате аварии поезд повис на высоте 10 м над пешеходной дорожкой благодаря одному из хвостов.

Машинист смог самостоятельно выбраться из поезда, его госпитализировали. Пассажиров в вагоне не было, но скульптура и само поезд очень повредились.