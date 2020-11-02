Власти Киева показали освещение Подольско-Воскресенского моста, фото — КГГА

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Подольско-Воскресенский мост в Киеве получил новую подсветку.

Мэр столицы Виталий Кличко 2 ноября рассказал, где в Киеве устанавливают современное освещение, а видео, как теперь вечером и ночью выглядит Подольско-Воскресенский мост, он продемонстрировал во время онлайн-брифинга.

Кличко все еще выходит в эфир из дома, где находится на самоизоляции из-за коронавируса.

В эти выходные еще больше и красивее подсветили Подольско-Воскресенский мост, который мы продолжаем строить, — прокомментировал видео мэр.

Кличко пообещал, что до конца года LED-светильники завершат устанавливать на 17 улицах города и объяснил, что модернизация уличного освещения позволяет экономить бюджетные средства на оплате за электроэнергию.

К концу года LED-освещение появится на улицах: Паньковской, Промышленной, Камышанского, Кулибина, Петра Куренной, Александра Кошица, Александра Мишуги, Академика Каблукова, Краснопильский, Галицкой, Довнар-Запольского, проспекте Науки.

Напомним, что Подольско-Воскресенский мост будет самым большим арочным мостом в Европе. Ранее Кличко сообщал, что власть настроена до конца 2020 года открыть автомобильное сообщение на нем, а затем начать строительство новой ветки метро — на Троещину.