Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Власти Киева показали освещение Подольско-Воскресенского моста, фото — КГГА

Власти Киева показали освещение Подольско-Воскресенского моста (ФОТО, ВИДЕО)

2 ноя 2020, 16:10
999

Подольско-Воскресенский мост в Киеве получил новую подсветку.

Мэр столицы Виталий Кличко 2 ноября рассказал, где в Киеве устанавливают современное освещение, а видео, как теперь вечером и ночью выглядит Подольско-Воскресенский мост, он продемонстрировал во время онлайн-брифинга.

Власти Киева показали освещение Подольско-Воскресенского моста, фото — КГГА

Кличко все еще выходит в эфир из дома, где находится на самоизоляции из-за коронавируса.

В эти выходные еще больше и красивее подсветили Подольско-Воскресенский мост, который мы продолжаем строить, — прокомментировал видео мэр.

Власти Киева показали освещение Подольско-Воскресенского моста, фото — КГГА

Кличко пообещал, что до конца года LED-светильники завершат устанавливать на 17 улицах города и объяснил, что модернизация уличного освещения позволяет экономить бюджетные средства на оплате за электроэнергию.

К концу года LED-освещение появится на улицах: Паньковской, Промышленной, Камышанского, Кулибина, Петра Куренной, Александра Кошица, Александра Мишуги, Академика Каблукова, Краснопильский, Галицкой, Довнар-Запольского, проспекте Науки.

Власти Киева показали освещение Подольско-Воскресенского моста, фото — КГГА


Напомним, что Подольско-Воскресенский мост будет самым большим арочным мостом в Европе. Ранее Кличко сообщал, что власть настроена до конца 2020 года открыть автомобильное сообщение на нем, а затем начать строительство новой ветки метро — на Троещину.

Власти Киева показали освещение Подольско-Воскресенского моста, фото — КГГА

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.







Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров