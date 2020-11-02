Влада Києва показала освітлення Подільсько-Воскресенського мосту — романтичні фото і відео

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Подільсько-Воскресенський міст у Києві отримав нову підсвітку.

Мер столиці Віталій Кличко 2 листопада розповів, де в Києві встановлюють сучасне освітлення, а відео, як тепер увечері та вночі виглядає Подільсько-Воскресенський міст, він продемонстрував під час онлайн-брифінгу.

Кличко все ще виходить в ефір з дому, де перебуває на самоізоляції через коронавірус.

Цими вихідними ще більше і гарніше підсвітили Подільсько- Воскресенський міст, який ми продовжуємо будувати, — прокоментував відео мер.

Кличко пообіцяв, що до кінця року LED-світильники завершать встановлювати на 17 вулицях міста і пояснив, що модернізація вуличного освітлення дозволяє економити бюджетні кошти на сплаті за електроенергію.

До кінця року LED-освітлення з’явиться на вулицях: Паньківській, Промисловій, Комишанській, Кулібіна, Петра Курінного, Олександра Кошиця, Олександра Мишуги, Академіка Каблукова, Краснопільській, Галицькій, Довнар-Запольського, проспекті Науки.

Нагадаємо, що Подільсько-Воскресенський міст буде найбільшим арочним мостом в Європі. Раніше Кличко повідомляв, що влада налаштована в кінці 2020 року відкрити автомобільне сполучення на ньому, а згодом розпочати будівництво нової гілки метро — на Троєщину.