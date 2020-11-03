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Ракурс
Люди прийшли подивитись, як зі скульптури китів знімають вагон метро. Фото: Rijnmond у Twitter

Зняття вагону з «Китових хвостів» у Роттердамі перетворилося на шоу (ФОТО, ВІДЕО)

3 лис 2020, 15:58
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Зняття вагона метро з скульптури «Китові хвости» у нідерландському Роттердамі мимоволі перетворилося на шоу.

У місті Спейкеніссе 3 листопада зібрались люди, аби подивитись, як вагон метро знімають зі статуї. Саме ця скульптура запобігла лиху й не дала потягу впасти у річку. Про це 3 листопада повідомляє місцеве видання Rijnmond у Twitter.

Дехто з місцевих мешканців влаштувався з комфортом — двоє чоловіків взяли з собою стільці, термоси та вафлі. Вони вживають їжу та спостерігають за процесом.

Люди прийшли подивитись, як зі скульптури китів знімають вагон метро. Фото: Rijnmond у Twitter

Люди прийшли подивитись, як зі скульптури китів знімають вагон метро. Фото: Rijnmond у Twitter


Нагадаємо, у Роттердамі поїзд метрополітену, що обслуговує місто Спейкеніссе (це неподалік від Роттердама), врізався в бар'єр в кінці шляху, а його падіння в воду зупинила скульптура «Китові хвости». Внаслідок аварії потяг повис на висоті 10 м над пішохідною доріжкою завдяки одному з хвостів.

Машиніст зміг самостійно вибратися з поїзда, його госпіталізували. Пасажирів у вагоні не було, але скульптура та само потяг дуже пошкодилися.

Джерело: Ракурс


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