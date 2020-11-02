«Китові хвости» врятували поїзд в Роттердамі від падіння в воду, фото — ad.nl

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У Нідерландах сталася трагічна, але водночас зі щасливим закінченням надзвичайна подія. Поїзд метрополітену, що обслуговує місто Спейкеніссе (це неподалік від Роттердама), врізався в бар'єр в кінці шляху, а його падіння в воду зупинила скульптура «Китові хвости».

Наразі поїзд підвішений на висоті 10 метрів над пішохідною доріжкою завдяки одному з хвостів і, ймовірно, залишиться там ще якийсь час, повідомляє Ad.nl.

Ми намагаємося вирішити, як можна зняти потяг обережним і контрольованим чином, — сказав представник місцевої ради безпеки.

Аварія сталася на станції метро De Akkers, яка є кінцевою точкою двох гілок метро, що ведуть від Роттердама.

Машиніст зміг самостійно вибратися з поїзда. Поліція повідомляє, що в той час в поїзді більше нікого не було. Катастрофа сталася близько опівночі і розбудила людей, що живуть в сусідніх будинках.

Скульптура «Китові хвости» виготовлена ​​з поліестеру і встановлена ​​в воду у кінці шляхів метро у 2002 році.