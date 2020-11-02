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Ракурс
Бюджет на 2021 рік Рада розгляне цього тижня — названо дату — бюджет-2021

Стало відомо, коли Рада розгляне бюджет-2021

2 лис 2020, 13:22
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Проект державного бюджету на 2021 рік Верховна Рада планує розглянути у четвер, 5 листопада. Також під час пленарного засідання нардепи обговорять законопроект Володимира Зеленського про інвестиційних нянь.

Про це під час засідання погоджувальної ради 2 листопада заявив спікер Дмитро Разумков.

На цьому тижні в нас будуть питання, пов’язані з реформою судоустрою… На четвер ми плануємо розгляд бюджету. Тому комітет з питань бюджету якнайшвидше повинен розглянути пропозиції до проекту бюджету, про держбюджет України на 2021 рік, — сказав Разумков.


Він додав, що 5 листопада також планується розгляд законопроекту про інвестнянь, а на тижні — питання антикорупційної стратегії і питання, пов’язані з парламентським контролем.

Нагадаємо, нардеп від «Голосу» Ярослав Железняк заявляв про відсутність підтримки проекту держбюджету депутатським корпусом. Водночас представник «Слуг народу» Данило Гетьманцев, навпаки, казав, що в першому читанні за законопроект необхідно проголосувати на цьому тижні, а доопрацьовувати до другого читання.

Джерело: Ракурс


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