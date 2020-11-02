Стало известно, когда Рада рассмотрит бюджет-2021

https://racurs.ua/n145919-stalo-izvestno-kogda-rada-rassmotrit-budjet-2021.html

Ракурс

Проект государственного бюджета на 2021 год Верховная Рада планирует рассмотреть в четверг, 5 ноября. Также во время пленарного заседания нардепы обсудят законопроект Владимира Зеленского об инвестиционных нянях.

Об этом во время заседания согласительного Рады 2 ноября заявил спикер Дмитрий Разумков.

На этой неделе у нас будут вопросы, связанные с реформой судоустройства… На четверг мы планируем рассмотрение бюджета. Поэтому комитет по вопросам бюджета как можно быстрее должен рассмотреть предложения к проекту госбюджета Украины на 2021 год, — сказал Разумков.



Он добавил, что 5 ноября также планируется рассмотрение законопроекта об инвестнянях, а на неделе — вопрос антикоррупционной стратегии и вопросы, связанные с парламентским контролем.

Напомним, нардеп от «Голоса» Ярослав Железняк заявлял об отсутствии поддержки проекта госбюджета со стороны депутатского корпуса. В то же время представитель «Слуг народа» Даниил Гетманцев, наоборот, говорил, что в первом чтении законопроект необходимо проголосовать на этой неделе, а дорабатывать документ уже ко второму чтению.