«Китовые хвосты» спасли поезд в Роттердаме от падения в воду, фото — Ad.nl.

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В Нидерландах произошло трагическое, но одновременно со счастливым окончанием чрезвычайное происшествие. Поезд метрополитена,. обслуживающий город Спейкениссе (это недалеко от Роттердама), врезался в барьер в конце пути, а его падение в воду остановила скульптура «Китовые хвосты».

Сейчас поезд подвешен на высоте 10 м над пешеходной дорожкой благодаря одному из хвостов и, вероятно, останется там еще некоторое время, сообщает Ad.nl.

Мы пытаемся решить, как можно снять поезд осторожным и контролируемым способом, — сказал представитель местного совета безопасности.

Авария произошла на станции метро De Akkers, которая является конечной точкой двух веток метро, ​​ведущих от Роттердама.

Машинист смог самостоятельно выбраться из поезда. Полиция сообщает, что в то время в поезде больше никого не было. Катастрофа произошла около полуночи и разбудила людей, живущих в соседних домах.

Скульптура «Китовые хвосты» изготовлена ​​из полиэстера и установлена ​​в воду в конце путей метро в 2002 году.