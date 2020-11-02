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«Китовые хвосты» спасли поезд в Роттердаме от падения в воду, фото — Ad.nl.
«Китовые хвосты» спасли поезд в Роттердаме от падения в воду (ФОТО)https://racurs.ua/n145920-kitovye-hvosty-spasli-poezd-v-rotterdame-ot-padeniya-v-vodu-foto.htmlРакурс
В Нидерландах произошло трагическое, но одновременно со счастливым окончанием чрезвычайное происшествие. Поезд метрополитена,. обслуживающий город Спейкениссе (это недалеко от Роттердама), врезался в барьер в конце пути, а его падение в воду остановила скульптура «Китовые хвосты».
Сейчас поезд подвешен на высоте 10 м над пешеходной дорожкой благодаря одному из хвостов и, вероятно, останется там еще некоторое время, сообщает Ad.nl.
Мы пытаемся решить, как можно снять поезд осторожным и контролируемым способом, — сказал представитель местного совета безопасности.
Авария произошла на станции метро De Akkers, которая является конечной точкой двух веток метро, ведущих от Роттердама.
Машинист смог самостоятельно выбраться из поезда. Полиция сообщает, что в то время в поезде больше никого не было. Катастрофа произошла около полуночи и разбудила людей, живущих в соседних домах.
Скульптура «Китовые хвосты» изготовлена из полиэстера и установлена в воду в конце путей метро в 2002 году.
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