Найпопулярнішим відео на YouTube став кліп на дитячу пісеньку

Відео на дитячу пісеньку Baby Shark стало найпопулярнішим на YouTube, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n145984-naypopulyarnishym-video-na-youtube-stav-klip-na-dytyachu-pisenku.html

Ракурс

Найпопулярнішим відео на сервісі YouTube став кліп на дитячу пісеньку Baby Shark.

Його переглянули вже 7,05 млрд разів, що більше, ніж попередній рекорд — кліп Despacito Луїса Фонса і Дедді Янки, який подивилися 7,03 млрд разів. Про це повідомляє BBC.

Це відео, записане південнокорейською компанією Pinkfong, було опубліковане ще в 2016 році. Тобто, щоб піднятися на вершину рейтингу йому знадобилося чотири роки. Але сама пісня, на яку зняте відео, набагато старша. Вважається, що вона з’явилася в літніх таборах у США 70-х роках ХХ ст.

Існує велика кількість варіацій пісні на різних мовах, зокрема у 2007 році в Європі певної популярності набрав німецький варіант Kleiner Hai («Маленька акула»). Проте жоден з цих варіантів не зміг зрівнятися з успіхом інтерпретації Pinkfong, яку виконала 10-річна корейсько-американська співачка Хоуп Сегойн.

Нагадаємо, у 2018 році хакери видалили найпопулярніший на той час відеоролик YouTube.