У Ростові чоловік зайшов у СІЗО і залишився. Фото: pravda.com.ua

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У Ростові-на-Дону чоловік пройшов в місцеве СІЗО № 5 і допоміг втекти арештованому.

Житель Волгограда Антон Давков пройшов у СІЗО завдяки підробленому посвідченню адвоката. Він помінявся одягом із затриманим і залишився сидіти замість нього. Про це інформує видання «МБХ медиа».

Як інформує видання, посібника втечі засудили. Він отримав два роки колонії.

Вирок обвинувальний. Два роки позбавлення волі з відбуванням у колонії-поселенні, — сказав представник суду.

Давкова визнали винним у підробці документів (частина 4 статті 327 КК) і пособництві у втечі з місць позбавлення волі (частина 5 статті 33, частина 1 статті 313 КК). За цими статтями чоловікові загрожувало до чотирьох років колонії.

У квітні з СІЗО № 5 Ростова-на-Дону втік ув’язнений Олександр Погребняков. Пізніше його затримали, в ізоляторі провели перевірку, і з’ясувалося, що під даними Погребнякова в СІЗО утримувався Давков.

Він з підробленим посвідченням адвоката відвідав Погребнякова і обмінявся з ним одягом, а також віддав тому свої окуляри і перуку. Через годину арештант безперешкодно вийшов з території СІЗО, а Давков залишився там замість нього.

Нагадаємо, у неділю, 1 листопада, українського бранця Кремля жорстоко побив тюремний наглядач.