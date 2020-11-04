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Ракурс
Кернес переміг на виборах у Харкові. Фото: pravda.com.ua

Кернес переміг на виборах у Харкові — результати

4 лис 2020, 10:59
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Геннадій Кернес, чинний мер Харкова, перемагає на виборах міського голови. Він набрав 60,34% голосів виборців.

Такі результати обробки 100% протоколів. Про це повідомили у Харківській міській територіальній виборчій комісії, пише «Суспільне».

На другому місці представник ОПЗЖ Олександр Фельдман.

Серед 14 кандидатів найменше виборців проголосувало за Георгія Лаговського.

У голосуванні з виборів Харківського міського голови взяли участь 323 тис. 218 виборців.


Офіційні результати:

  1. Геннадій Кернес — 60,34% (195044 голосів);
  2. Олександр Фельдман — 14,32% (46278);
  3. Олексій Кучер — 7,24% (23401);
  4. Олег Абрамичев — 6,6% (21315);
  5. Ігор Черняк — 3,12% (10085);
  6. Олександра Нарижна — 1,94% (6282);
  7. Микита Соловйов — 1,3% (4199);
  8. Денис Ярославський — 1% (3233);
  9. Сергій Кушнарьов — 0,76% (2470);
  10. Ігор Приходько — 0,58% (1888);
  11. Ірина Денисова — 0,42% (1371);
  12. Валерій Безлепкін — 0,17% (564);
  13. Наталія Пилипенко — 0,17% (558);
  14. Георгій Лаговський — 0,11% (349).

Нагадаємо, інформацію про смерть Геннадія Кернеса спростували 3 листопада у мерії та друзі міського голови Харкова. Водночас про стан його здоров’я нічого невідомо.


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