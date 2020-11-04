Кернес переміг на виборах у Харкові. Фото: pravda.com.ua

https://racurs.ua/ua/n146008-kernes-peremig-na-vyborah-u-harkovi-rezultaty.html

Ракурс

Геннадій Кернес, чинний мер Харкова, перемагає на виборах міського голови. Він набрав 60,34% голосів виборців.

Такі результати обробки 100% протоколів. Про це повідомили у Харківській міській територіальній виборчій комісії, пише «Суспільне».

На другому місці представник ОПЗЖ Олександр Фельдман.

Серед 14 кандидатів найменше виборців проголосувало за Георгія Лаговського.

У голосуванні з виборів Харківського міського голови взяли участь 323 тис. 218 виборців.

Офіційні результати:

Геннадій Кернес — 60,34% (195044 голосів); Олександр Фельдман — 14,32% (46278); Олексій Кучер — 7,24% (23401); Олег Абрамичев — 6,6% (21315); Ігор Черняк — 3,12% (10085); Олександра Нарижна — 1,94% (6282); Микита Соловйов — 1,3% (4199); Денис Ярославський — 1% (3233); Сергій Кушнарьов — 0,76% (2470); Ігор Приходько — 0,58% (1888); Ірина Денисова — 0,42% (1371); Валерій Безлепкін — 0,17% (564); Наталія Пилипенко — 0,17% (558); Георгій Лаговський — 0,11% (349).

Нагадаємо, інформацію про смерть Геннадія Кернеса спростували 3 листопада у мерії та друзі міського голови Харкова. Водночас про стан його здоров’я нічого невідомо.