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Кернес переміг на виборах у Харкові. Фото: pravda.com.ua
Кернес переміг на виборах у Харкові — результатиhttps://racurs.ua/ua/n146008-kernes-peremig-na-vyborah-u-harkovi-rezultaty.htmlРакурс
Геннадій Кернес, чинний мер Харкова, перемагає на виборах міського голови. Він набрав 60,34% голосів виборців.
Такі результати обробки 100% протоколів. Про це повідомили у Харківській міській територіальній виборчій комісії, пише «Суспільне».
На другому місці представник ОПЗЖ Олександр Фельдман.
Серед 14 кандидатів найменше виборців проголосувало за Георгія Лаговського.
У голосуванні з виборів Харківського міського голови взяли участь 323 тис. 218 виборців.
Офіційні результати:
- Геннадій Кернес — 60,34% (195044 голосів);
- Олександр Фельдман — 14,32% (46278);
- Олексій Кучер — 7,24% (23401);
- Олег Абрамичев — 6,6% (21315);
- Ігор Черняк — 3,12% (10085);
- Олександра Нарижна — 1,94% (6282);
- Микита Соловйов — 1,3% (4199);
- Денис Ярославський — 1% (3233);
- Сергій Кушнарьов — 0,76% (2470);
- Ігор Приходько — 0,58% (1888);
- Ірина Денисова — 0,42% (1371);
- Валерій Безлепкін — 0,17% (564);
- Наталія Пилипенко — 0,17% (558);
- Георгій Лаговський — 0,11% (349).
Нагадаємо, інформацію про смерть Геннадія Кернеса спростували 3 листопада у мерії та друзі міського голови Харкова. Водночас про стан його здоров’я нічого невідомо.
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