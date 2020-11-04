Момент зняття «завислого» поїзда у Нідерландах потрапив на відео

Потяг у Нідерландах. Фото: NOS

https://racurs.ua/ua/n146009-moment-znyattya-zavyslogo-poyizda-u-niderlandah-potrapyv-na-video.html

Ракурс

Вагон метро, що зачепився за скульптуру кита у Нідерландах, вже підняти з артоб'єкта за допомогою кранів і опустили на землю.

До цього потяг ненадійно повис на «хвості» кита у десяти метрах над землею та пробув у такому положені усю ніч. Про це повідомляє NOS.

Два великих жовтих крани встановили ланцюги навколо передньої і задньої частини переднього вагона, щоб підтримати його та вберегти від падіння. Під час спеціальної операції, яка почалася на світанку і тривала до вечора, робітники від'єднали вагон від іншого вагону, щоб поїзд можна було повільно спустити на землю.





Повідомляється, що під час аварії поїзд їхав без пасажирів, а машиніст потягу не постраждав. Місцеве управління безпеки заявило, що машиніста допитала поліція у рамках розслідування причин аварії. Згодом його відпустили додому. Аналізи машиніста виявилися у нормі — він не перебував у стані алкогольного сп’яніння. Також виключається можливість людської помилки.





За операцією «звільнення» китового хвоста від вагона спостерігали десятки нідерландців попри рекомендації залишитися вдома під час епідемії, оскільки подія викликала ажіотаж.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що 2 листопада у Нідерландах скульптура китів допомогла поїзду не впасти в річку. Інцидент стався в Спейкеніссе, поблизу Роттердаму. Поїзд метро виїхав за межі захисного барʼєра станції та завис у кількох метрах над водою на елементі скульптури кита. Машиніст зміг самостійно вибратися з поїзда, після чого його доставили до лікарні.