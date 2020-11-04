Богдан оцінив майбутнє Зеленського — Мені за нього страшно

https://racurs.ua/ua/n146010-bogdan-ocinyv-maybutnie-zelenskogo-meni-za-nogo-strashno.html

Ракурс

Андрій Богдан, екс-глава Офісу президента, розповів, чи планує помститися чинному президенту Володимиру Зеленському, котрий усунув його з посади, а також дав прогноз щодо майбутнього глави держави.

Ні. Я не хочу йому мститися… Я не хочу копати слабкого. Вони там порушують якісь кримінальні справи проти мене, щось там бігають — аж дивитись боляче. Біда в державі. Я уже говорив: «Прокидайся! У тебе біда на біді!», — заявив Богдан в інтерв’ю УП.

Також колишній очільник офісу Зеленського розповів, що чекає на президента у майбутньому.

Я не знаю. Мені страшно. Якщо чесно, я до нього нормально відношуся, він непогана людина. Йому просто в якийсь момент стало подобатися бути президентом. Вони всі почали ходити, як дурні, говорити про другий термін… Але який другий термін? В тебе ще нічого не виходить, — зазначив Богдан.



На його думку, Зеленський нині не розмірковує про другий термін, а «думає, як досидіти перший».

Нагадаємо, раніше Богдан, коментуючи можливе повернення на Банкову, заявив, що він вже нічого не зможе зробити, оскільки вже «все розвалено».