Андрій Богдан / Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n146004-bogdan-pro-povernennya-na-bankovu-ya-vje-nichogo-ne-zroblu-vse-rozvaleno.html

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Андрій Богдан, екс-глава Офісу президента України, оцінив свої шанси щодо повернення на Банкову. Раніше президент Володимир Зеленський усунув його з посади.

От мене питають зараз, що от давай, ми підемо, поговоримо і ти повернешся кудись в Офіс президента, будеш йому (главі держави — ред.) допомагати. А що я вже зроблю? Я вже нічого не зроблю. Воно вже все розвалено, його вже не склеїш, — заявив Богдан в інтерв’ю для УП.

За його словами, опозиція до Зеленського «сиділа і вякнути боялася».

Вони не ходили на Банкову, вони не потрібні були. А зараз вони знущаються над ним. Вони просто ходять і з нього сміються. Зараз мені його вже шкода, реально, — зазначив Богдан.

За словами екс-чиновника, Зеленський обрав «теплу ванну» замість реальності.

Тут боротьба розуму і самозадоволення. Він вибрав цю теплу ванну, відсутність оцих подразників. Оце моментальне, коли тобі дають теплу ванну, ти в неї залазиш — і класно. Але вона дуже швидко вистигає, вона тобі вже не комфортна, тобі мокро, в тебе шкіра набрякла, ти би вже і виліз — але вже все! Вже «приїхали». Уже не вилізеш, — резюмував Богдан.



Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що авто Андрія Богдана підпалили в Києві на стоянці. Вогнем також пошкоджено дві припарковані поруч автівки «Мазда» й «Хонда».