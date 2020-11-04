Богдан о возвращении на Банковую — Я уже ничего не сделаю, все развалено

https://racurs.ua/n146004-bogdan-o-vozvraschenii-na-bankovuu-ya-uje-nichego-ne-sdelau-vse-razvaleno.html

Ракурс

Андрей Богдан, экс-глава Офиса президента, оценил свои шансы на возвращение на Банковую. Ранее президент Владимир Зеленский отстранил его от должности.

Вот меня спрашивают сейчас, что вот давай, мы пойдем, поговорим и ты вернешься куда-то в Офис президента, будешь ему (главе государства — ред.) помогать. А что я уже сделаю? Я уже ничего не сделаю. Оно уже все развалено, его уже не склеишь, — заявил Богдан в интервью УП.

По его словам, оппозиция к Зеленскому «сидела и вякнуть боялась».

Они не ходили на Банковую, они не нужны были. А сейчас они издеваются над ним. Они просто ходят и над ним смеются. Сейчас мне его уже жалко, реально, — отметил Богдан.

По словам экс-чиновника, Зеленский выбрал «теплую ванну» вместо реальности.

Здесь борьба разума и самоудовлетворения. Он выбрал эту теплую ванну, отсутствие этих раздражителей. Это моментальное, когда тебе дают теплую ванну, ты в нее залезаешь — и классно. Но она очень быстро остывает, тебе уже не комфортно, мокро, ты бы уже и вылез — но уже все! Уже «приехали». Уж не вылезешь, — резюмировал Богдан.



Напомним, ранее мы сообщали, что автомобиль Андрея Богдана подожгли в Киеве на стоянке. Огонь также повредил две припаркованные рядом машины «Мазда» и «Хонда».