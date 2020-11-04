Коронавирус в Украине унес жизни почти 200 человек, заболели свыше 9,5 тысяч (ИНФОГРАФИКА)

Коронавирус в Украине унес жизни почти 200 человек, заболели свыше 9,5 тысяч

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Коронавирус в Украине по состоянию на утро 4 ноября унес жизни почти 200 человек. За минувшие сутки коронавирусную инфекцию обнаружили еще у 9 тыс. 524 человек.

В Украине на 8.30 4 ноября зафиксировано уже 420 тыс. случаев COVID-19, прирост случаев за сутки — абсолютный антирекорд для страны свыше 9,5 тыс., — сообщил министр здравоохранения Максима Степанова в Фейсбук.

Также за последние сутки:

госпитализированы — 1 тыс. 514 человек;

летальных случаев — 199;

выздоровели — 7 тыс. 536 человек.

По словам Степанова, 3 ноября в Украине провели 72 тыс. 442 тестирований, в частности методом ПЦР — 42 тыс. 278, а методом ИФА — 30 тыс. 164. С начала вспышки коронавируса протестовали более 3,38 млн украинцев.

За все время пандемии в стране заболели 420 тыс. 617 человек. COVID-19 унес жизни 7 тыс. 731 человек.

Напомним, по состоянию на утро среды в мире инфекцией, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, заразились более 47,3 млн человек. По данным Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Хопкинса, всего в мире от COVID-19 выздоровели более 31,5 млн человек. Число жертв коронавируса возросло до 1,2 млн.