Коронавірус в Україні вбив майже 200 осіб, захворіло понад 9,5 тисяч — коронавірус в Україні

https://racurs.ua/ua/n146002-koronavirus-v-ukrayini-zabrav-jyttya-mayje-200-osib-zahvorilo-ponad-9-5-tysyach-infografika.html

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Коронавірус в Україні станом на ранок 4 листопада забрав життя майже 200 осіб. За минулу добу коронавірусну інфекцію виявили ще у 9 тис. 524 осіб.

В Україні на 8.30 4 листопада зафіксовано вже 420 тис. випадків COVID-19, приріст випадків за добу — абсолютний антирекорд для країни у понад 9,5 тис, — повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов у Фейсбук.

Також за останню добу:

госпіталізовано — 1 тис. 514 осіб;

летальних випадків — 199;

одужало — 7 тис. 536 осіб.

За словами Степанова, 3 листопада в Україні здійснили 72 тис. 442 тестувань, зокрема методом ПЛР — 42 тис. 278, а методом ІФА — 30 тис. 164. З початку спалаху коронавірусу протестували понад 3,38 млн українців.

За весь час пандемії в країні захворіло 420 тис. 617 осіб. COVID-19 забрав життя 7 тис. 731 особи.

Нагадаємо, станом на ранок середи у світі інфекцією, викликаною новим коронавірусом SARS-CoV-2, заразилися понад 47,3 млн осіб. За даними Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джонса Хопкінса, всього у світі від COVID-19 одужало понад 31,5 млн осіб. Кількість жертв коронавірусу зросла до 1,2 млн.