Байден или Трамп — в США подводят итоги выборов президента

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Ракурс

На выборах президента США продолжается подсчет голосов всеобщего голосования. Республиканец Дональд Трамп побеждает демократа Джо Байдена во всех шести так называемых ключевых штатах, где до последнего неизвестно, кандидат от какой партии победит.

Об этом свидетельствуют данные подсчета голосов издания Politico, которые обновляются в режиме онлайн.

На момент написания новости Байден заручился поддержкой 224 выборщиков, а Трамп — 213.

Трамп выиграл во Флориде (29 голосов выборщиков) с преимуществом в 3%, в Джорджии (16 голосов) подсчитано 76% бюллетеней и действующий президент уверенно побеждает — 8% преимущества. В Айове (6 голосов) подсчитано 88% бюллетеней и преимущество Трампа над Байденом составляет 6%, в Северной Каролине (15 голосов) после подсчета 94% бюллетеней Трамп лидирует в 2%.

В Техасе (38 голосов) его преимущество составило 6%. В Огайо (18 голосов) посчитали 94% бюллетеней и Трамп лидирует с отрывом в 8%.

Байден сохраняет шансы на победу без голосов выборщиков из этих штатов, но только с незначительным отрывом. Для победы на выборах кандидату необходимо набрать минимум 270 голосов выборщиков. Сейчас Байден заручился поддержкой Калифорнии (55 выборщиков), Вашингтона (12 выборщиков), Орегона (семь выборщиков), Иллинойса (20 выборщиков), Нью-Йорка (29 выборщиков).

Напомним, первыми на выборах президента США закрылись участки Флориды. Трамп победил Байдена в этом первом ключевом штате.

Выборы президента США — когда объявят победителя?

Результаты президентских выборов в США должны подвести до 8 декабря. До этого времени можно считать голоса, а также участвовать в любых судебных процессах, касающихся подсчета голосов. 14 декабря в США состоится голосование Коллегии выборщиков — они собираются вместе и голосуют в своих штатах и округе Колумбия. Каждый из штатов имеет фиксированное число выборщиков, причем больше всего избирателей в наиболее густонаселенных штатах. Например, у Калифорнии 55 электоральных голосов, Флориды и Нью-Йорка — по 29, а Техаса — 38. Два малонаселенных штата — Мэн с четырьмя выборщиками и Небраска с пятью — придерживаются другой системы. Там голоса выборщиков распределяются в зависимости от результатов в отдельных избирательных округах и всеобщего голосования в масштабе штата, что может стать решающим фактором, если голоса распределятся почти поровну.

Выборщики голосуют непосредственно на участках, заполняя два бумажные бюллетени: за президента и вице-президента. Сертификаты с результатами их голосования необходимо доставить представителям различных ветвей власти до 23 декабря.

Победителю нужно получить большинство в 270 голосов Коллегии выборщиков, состоящей из 538 человек. Во всех штатах, за исключением двух вышеупомянутых, победитель общего голосования получит голоса всех выборщиков.

6 января 2021 года состоится заседание Конгресса по подсчету голосов на выборах президента США. На заседании Конгресса объявляется результат выборов. Для этого Сенат и Палата представителей собираются в 13.00 (20.00 по Киеву) в Капитолии.