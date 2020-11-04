Байден чи Трамп — США підбивають підсумки виборів президента — новини США

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Ракурс

На виборах президента США триває підрахунок голосів загального голосування. Республіканець Дональд Трамп перемагає демократа Джо Байдена у всіх шести так званих ключових штатах, де до останнього невідомо, кандидат від якої партії переможе.

Про це свідчать дані підрахунку голосів видання Politico, які оновлюються в онлайн-режимі.

На час написання новини Байден заручився підтримкою 224 виборників, а Трамп — 213.

Трамп виграв у Флориді (29 голосів виборників) з перевагою у 3%, у Джорджії (16 голосів) підраховано 76% бюлетенів і чинний президент впевнено перемагає - 8% переваги. В Айові (6 голосів) підраховано 88% бюлетенів і перевага Трампа над Байденом складає 6%, у Північній Кароліні (15 голосів) після підрахунку 94% бюлетенів Трамп лідирує у 2%.

У Техасі (38 голосів) його перевага склала 6%. В Огайо (18 голосів) порахували 94% бюлетенів і Трамп лідирує з відривом у 8%.

Байден зберігає шанси на перемогу без голосів виборників з цих штатів, але тільки із незначним відривом. Для перемоги на виборах кандидату необхідно набрати мінімум 270 голосів виборників. Нині Байден заручився підтримкою Каліфорнії (55 виборників), Вашингтону (12 виборників), Орегону (7 виборників), Іллінойсу (20 виборників), Нью-Йорку (29 виборників).

Нагадаємо, першими на виборах президента США закінчили голосувати мешканці Флориди. Трамп переміг Байдена у цьому першому ключовому штаті.

Вибори президента США — коли оголосять переможця?

Результати президентських виборів у США повинні підбити до 8 грудня. До цієї дати можна рахувати голоси, а також брати участь в будь-яких судових процесах, що стосуються підрахунку голосів. 14 грудня у США відбудеться голосування Колегії виборників — вони збираються разом і голосують в своїх штатах і окрузі Колумбія.

Кожен зі штатів має фіксовану кількість виборників, причому найбільше виборців в найбільш густонаселених штатах. Наприклад, у Каліфорнії 55 електоральних голосів, Флориді і Нью-Йорку — по 29, а Техасі — 38. Два малонаселених штати — Мен з чотирма виборниками і Небраска з п’ятьма — дотримуються іншої системи. Там голоси виборників розподіляються залежно від результатів в окремих виборчих округах і загального голосування в масштабі штату, що може стати вирішальним фактором, якщо голоси розподіляться майже порівну. Виборники голосують безпосередньо на дільницях, заповнюючи два паперові бюлетені: за президента і віце-президента. Сертифікати з результатами їхнього голосування необхідно доставити представникам різних гілок влади до 23 грудня.

Переможцю потрібно отримати більшість в 270 голосів з Колегії виборників, що складається з 538 осіб. У всіх штатах, окрім двох, переможець загального голосування отримає голоси всіх вибірників.

6 січня 2021 року відбудеться засідання Конгресу щодо підрахунку голосів на виборах президента США. На засіданні Конгресу оголошується результат виборів. Для цього Сенат і Палата представників збираються о 13.00 (20.00 за Києвом) в Капітолії.