4 листопада відзначають День залізничника України та свято Казанської ікони Божої Матеріhttps://racurs.ua/ua/n146000-4-lystopada-vidznachaut-den-zaliznychnyka-ukrayiny-ta-svyato-kazanskoyi-ikony-bojoyi-materi.htmlРакурс
4 листопада православна церква відзначає День Казанської ікони Божої Матері. Цей день відомий у народі як Осіння Казанська, оскільки свято Казанської ікони Божий Матері святкується двічі на рік — влітку та восени.
На Казанську намагалися завершити всі будівельні роботи. В цю пору було прийнято зустрічати чоловіків, які поверталися із заробітків. Жінки готували смачні страви і накривали столи.
Незаміжні дівчата 4 листопада вирушали до березового гаю. Існує повір’я, що знайшовши березовий листок, покритий інієм, можна було побачити у ньому свого майбутнього нареченого.
У цей день не можна було працювати. Всі справи на Казанську намагалися переробити заздалегідь.
Народні прикмети на 4 листопада:
- Ранковий туман віщує відлигу, а ясний день — похолодання.
- Зіграти весілля 4 листопада — хороший знак і запорука щастя для молодих.
- Немає дощу — чекай неврожаю в наступному році.
- Припасів в засіках багато — зима буде суворою.
4 листопада в Україні професійне свято відзначають залізничники. Це свято в Україні було встановлене указом президента від 15 липня 1993 року.
У світі 4 листопада відзначають День Тутанхамона, День дорожнього регулювальника, День здорового глузду та День якісної роботи.
4 листопада в історії:
- 1844 рік — у Львові утворили Академію технічну (з 1920 року — Львівська політехніка).
- 1861 рік — на Залізничний вокзал у Львові прибув перший на території сучасної України потяг з Відня.
- 1879 рік — Джейдс Рітті запатентував перший касовий апарат.
- 1922 рік — в Єгипті знайшли гробницю Тутанхамона.
Нагадаємо, 3 листопада в Україні відзначали одразу два державних свята — День ракетних військ та День інженерії.