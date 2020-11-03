4 листопада відзначають День залізничника України. Фото: volynnews.com

https://racurs.ua/ua/n146000-4-lystopada-vidznachaut-den-zaliznychnyka-ukrayiny-ta-svyato-kazanskoyi-ikony-bojoyi-materi.html

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4 листопада православна церква відзначає День Казанської ікони Божої Матері. Цей день відомий у народі як Осіння Казанська, оскільки свято Казанської ікони Божий Матері святкується двічі на рік — влітку та восени.

На Казанську намагалися завершити всі будівельні роботи. В цю пору було прийнято зустрічати чоловіків, які поверталися із заробітків. Жінки готували смачні страви і накривали столи.

Незаміжні дівчата 4 листопада вирушали до березового гаю. Існує повір’я, що знайшовши березовий листок, покритий інієм, можна було побачити у ньому свого майбутнього нареченого.

У цей день не можна було працювати. Всі справи на Казанську намагалися переробити заздалегідь.

Народні прикмети на 4 листопада:

Ранковий туман віщує відлигу, а ясний день — похолодання.

Зіграти весілля 4 листопада — хороший знак і запорука щастя для молодих.

Немає дощу — чекай неврожаю в наступному році.

Припасів в засіках багато — зима буде суворою.

4 листопада в Україні професійне свято відзначають залізничники. Це свято в Україні було встановлене указом президента від 15 липня 1993 року.

У світі 4 листопада відзначають День Тутанхамона, День дорожнього регулювальника, День здорового глузду та День якісної роботи.

4 листопада в історії:

1844 рік — у Львові утворили Академію технічну (з 1920 року — Львівська політехніка).

1861 рік — на Залізничний вокзал у Львові прибув перший на території сучасної України потяг з Відня.

1879 рік — Джейдс Рітті запатентував перший касовий апарат.

1922 рік — в Єгипті знайшли гробницю Тутанхамона.

Нагадаємо, 3 листопада в Україні відзначали одразу два державних свята — День ракетних військ та День інженерії.