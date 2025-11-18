Армія РФ вдарила по залізничній інфраструктурі в Дніпрі та на Харківщині. Фото: Кулеба

https://racurs.ua/ua/n210349-rf-obstrilyala-zaliznychnu-infrastrukturu-v-dnipri-ta-na-harkivschyni-foto.html

Ракурс

Російські війська знову атакували залізничну інфраструктуру в Україні.

Десятки дронів-камікадзе ворог спрямував по приміському депо в Дніпрі, яке обслуговує пасажирські електропоїзди регіону. По ньому загарбники вже вдруге вдарили з початку повномасштабної війни. Також суттєво зруйнований основний ремонтний цех. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр з відновлення Олексій Кулеба.

Наразі вже триває розбір завалів на території пошкодженого вокзалу. Попри обстріл, ранкові електрички з обласного центру вирушили за графіком.

Також росіяни били по низці залізничних станцій у Харківській області. Зокрема, у Берестині обстріл пошкодив вагони та іншу інфраструктуру чотирьох станцій. Травми дістав один із залізничників, йому надали необхідну допомогу.

Терористичні удари прицільно спрямовані на знищення логістичної системи. Але попри обстріли, робимо все можливе, щоб тримати сполучення між громадами, оперативно відновлювати повноцінний рух за всіма напрямками, — наголосив Кулеба.

Нагадаємо, 12 листопада внаслідок влучання російського дрона загинув стрілець воєнізованої охорони «Укрзалізниці», який чергував на одному з інфраструктурних об'єктів залізниці.