4 ноября отмечают День железнодорожника Украины и праздник Казанской иконы Божией Материhttps://racurs.ua/n146000-4-noyabrya-otmechaut-den-jeleznodorojnika-ukrainy-i-prazdnik-kazanskoy-ikony-bojiey-materi.htmlРакурс
4 ноября православная церковь отмечала День Казанской иконы Божией Матери. Этот день известен в народе как осенняя Казанская, поскольку праздник Казанской иконы Божий Матери празднуется дважды в год — летом и осенью.
На Казанскую пытались завершить все строительные работы. В эту пору было принято встречать мужчин, возвращавшихся с заработков. Женщины готовили вкусные блюда и накрывали столы.
Незамужние девушки 4 ноября отправлялись в березовую рощу. Существует поверье, что найдя березовый листок, покрытый инеем, можно было увидеть в нем своего будущего жениха.
В этот день нельзя было работать. Все дела на Казанскую старались переделать заранее.
Народные приметы на 4 ноября:
- Утренний туман предвещает оттепель, а ясный день — похолодание.
- Сыграть свадьбу 4 ноября — хороший знак и залог счастья для молодых.
- Нет дождя — жди неурожая в следующем году.
- Припасов в закромах много — зима будет суровой.
4 ноября в Украине профессиональный праздник отмечают железнодорожники. Этот праздник в Украине был установлен указом президента от 15 июля 1993 года.
В мире 4 ноября отмечают День Тутанхамона, День дорожного регулировщика, День здравого смысла и День качественной работы.
4 ноября в истории:
- 1844 год — во Львове образовали Академию техническую (с 1920 года — Львовская политехника).
- 1861 год — на железнодорожный вокзал во Львове прибыл первый на территории современной Украины поезд из Вены.
- 1879 год — Джейдс Ритти запатентовал первый кассовый аппарат.
- 1922 год — в Египте нашли гробницу Тутанхамона.
Напомним, 3 ноября в Украине отмечали сразу два государственных праздника — День ракетных войск и День инженерии.