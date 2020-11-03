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4 ноября отмечают День железнодорожника Украины. Фото: volynnews.com

4 ноября отмечают День железнодорожника Украины и праздник Казанской иконы Божией Матери

3 ноя 2020, 22:52
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4 ноября православная церковь отмечала День Казанской иконы Божией Матери. Этот день известен в народе как осенняя Казанская, поскольку праздник Казанской иконы Божий Матери празднуется дважды в год — летом и осенью.

На Казанскую пытались завершить все строительные работы. В эту пору было принято встречать мужчин, возвращавшихся с заработков. Женщины готовили вкусные блюда и накрывали столы.

Незамужние девушки 4 ноября отправлялись в березовую рощу. Существует поверье, что найдя березовый листок, покрытый инеем, можно было увидеть в нем своего будущего жениха.

В этот день нельзя было работать. Все дела на Казанскую старались переделать заранее.

Народные приметы на 4 ноября:

  • Утренний туман предвещает оттепель, а ясный день — похолодание.
  • Сыграть свадьбу 4 ноября — хороший знак и залог счастья для молодых.
  • Нет дождя — жди неурожая в следующем году.
  • Припасов в закромах много — зима будет суровой.

4 ноября в Украине профессиональный праздник отмечают железнодорожники. Этот праздник в Украине был установлен указом президента от 15 июля 1993 года.

В мире 4 ноября отмечают День Тутанхамона, День дорожного регулировщика, День здравого смысла и День качественной работы.


4 ноября в истории:

  • 1844 год — во Львове образовали Академию техническую (с 1920 года — Львовская политехника).
  • 1861 год — на железнодорожный вокзал во Львове прибыл первый на территории современной Украины поезд из Вены.
  • 1879 год — Джейдс Ритти запатентовал первый кассовый аппарат.
  • 1922 год — в Египте нашли гробницу Тутанхамона.

Напомним, 3 ноября в Украине отмечали сразу два государственных праздника — День ракетных войск и День инженерии.

Источник: Ракурс


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