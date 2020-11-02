День ракетных войск. Фото: Корреспондент

https://racurs.ua/n145947-3-noyabrya-prazdnuut-den-raketnyh-voysk-i-den-injenerii.html

Ракурс

3 ноября в Украине отмечают сразу два государственных праздника — День ракетных войск и День инженерии. Празднование Дня ракетных войск и артиллерии отмечает значительный вклад советских артиллеристов в освобождении Украины в годы немецко-советской войны и важную роль современных украинских ракетных войск и артиллерии в обороне Украины.

3 ноября 1943 года советская артиллерия во время битвы за Днепр обеспечила прорыв сильно укрепленной обороны немцев севернее Киева войсками 38-й армии. В полосе наступления противник заблаговременно подготовил на открытой местности глубокую оборону траншейного типа, что обусловило необходимость постоянного огневого воздействия на него.

Для выполнения этой задачи был впервые применен новый способ атаки — одновременный артиллерийский огонь по нескольким рубежах с их постепенным перемещением в глубину. Огонь велся в течение 40 минут. Таким образом, перед атакующей пехотой и танками была создана зона сплошного огня глубиной до 800 м и шириной несколько километров, которая перемещалась перед наступающими. Это позволило исключить любое сопротивление противника и обеспечило успех всей наступательной операции. В память об этих событиях основан данный праздник.

Также в этот день отмечают профессиональный праздник инженерные войска, обеспечивающие строительство переправ, оборудование территорий и сопровождающие войска при наступлении.

В этот день произошло:

1493 — Христофор Колумб открыл Доминику;

1871 — в Центральной Африке найдена пропавшая экспедиция Дэвида Ливингстона;

1888 — найдена последняя жертва Джека-Потрошителя;

1903 — Панама при поддержке США отделилась от Колумбии;

1903 — нидерландский физиолог В. Эйнтховен разработал электрокардиограф;

1918 — Буковинское вече решило присоединить Северную Буковину к ЗУНР;

1918 — На станции Скороходово встретились Гетман Украины П. Скоропадский и атаман Войска Донского П. Краснов для договора об украинско-донской границе;

1927 — в Нью-Йорке под рекой Гудзон открыт туннель Холланда — первый в мире подводный туннель для транспорта;

1937 — в Киеве арестован российский революционер, народный комиссар просвещения Украинской ССР Владимир Затонский;

1937 — в урочище Сандармох по решению отдельной тройки Ленинградского областного управления НКВД СССР расстреляли 265 узников Соловецкой тюрьмы особого назначения. В списке «украинских буржуазных националистов» оказались Лесь Курбас, Николай Зеров, Николай Кулиш, Матвей Яворский, Владимир Чеховский, Валерьян Пидмогильный, Павел Филипович, Валерьян Полищук, Григорий Эпик, Мирослав Ирчан, Марко Вороной, Михаил Козорис, Олекса Слисаренко Михаил Яловой и многие другие представители национальной интеллигенции;

1941 — вермахт захватил Курск и Феодосию;

1941 — в Бердичеве расстрелом около 2 тыс. евреев фактически завершилась ликвидация еврейского населения, которая длилась с июля 1941;

1943 — началась Битва за Киев;

1988 — в СССР разрешено преподавание языка иврит;

1992 — Президентом США был избран Билл Клинтон;

1995 — ученые Техасского университета впервые выделили ген грудного рака;

1996 — в аэропорту Донецка киллеры в масках расстреляли народного депутата Украины, известного бизнесмена Евгения Щербаня;

2007 — премьера в Украине серии «The Farnsworth Parabox» мультсериала «Футурама».

В этот день родились:

1500 — Бенвенуто Челлини, итальянский скульптор, ювелир, живописец, и музыкант эпохи Ренессанса;

1801 — Карл Бедекер, немецкий издатель, автор первых путеводителей;

1801 — Винченцо Беллини, итальянский композитор;

1882 — Якуб Колас, белорусский писатель;

1900 — Дасслер Адольф, немецкий бизнесмен, основатель фирмы «Адидас»;

1933 — Джон Барри, британский композитор, автор музыки к «Бондианы»;

1937 — Иосиф Лось, украинский ученый, доктор политологических наук, профессор и руководитель кафедры зарубежной прессы и информации факультета журналистики Львовского университета имени Ивана Франко;

1949 — Ларри Холмс, британский боксер, отобрал титул чемпиона мира в Мухаммеда Али;

1952 — Лесь Подервянский, украинский художник, автор сатирических пьес;

1957 — Дольф Лундгрен (Ганс Лундгрен), шведский актер;

1962 — Андрей Жолдак, известный украинский театральный режиссер. Лауреат премии ЮНЕСКО (2004), Кавалер ордена «За заслуги» III степени (2009);

1967 — Николай Мильчев, украинский спортсмен, олимпийский чемпион (2000) в стендовой стрельбе;

1969 — Олег Твердохлеб, украинский бегун, рекордсмен в беге на 400 м.

Напомним, ранее мы сообщали, что Кабинет министров Украины принял решение о переносе рабочих дней на праздники в 2021 году. Так, согласно постановлению правительства, украинцы будут отдыхать четыре дня подряд.