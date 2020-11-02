День ракетних військ. Фото: Корреспондент

https://racurs.ua/ua/n145947-3-lystopada-svyatkuut-den-raketnyh-viysk-ta-den-injeneriyi.html

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3 листопада в Україні відзначають одразу два державних свята — День ракетних військ та День інженерії. Святкування Дня ракетних військ і артилерії відзначає значний внесок радянських артилеристів у звільнення України у роки Німецько-радянської війни та важливу роль сучасних українських ракетних військ та артилерії у справі захисту української держави.

3 листопада 1943 року радянська артилерія під час битві за Дніпро забезпечила прорив сильно укріпленої оборони німців північніше Києва військами 38-ї армії. В смузі наступу противник завчасно підготував на відкритій місцевості глибоку оборону траншейного типу, що обумовило необхідність постійного вогневого впливу на нього.

Для виконання цього завдання було вперше застосовано новий спосіб атаки — одночасний артилерійський вогонь по декількох рубежах з їх поступовим переміщенням в глибину. Вогонь вівся протягом 40 хвилин. Таким чином, перед атакуючою піхотою та танками була створена зона суцільного вогню глибиною до 800 м та шириною декілька кілометрів, яка переміщувалась перед наступаючими. Це дозволило виключити будь-який опір противника та забезпечило успіх всієї наступальної операції. На пам’ять про ці події засноване дане свято.

Також у цей день святкують професійне свято інженерні війська, які забезпечували будування переправ, обладнання території та супроводжували війська у наступі.

У цей день відбулося:

1493 — Христофор Колумб відкрив Домініку;

1871 — У Центральній Африці знайдена зникла експедиція Девіда Лівінгстона;

1888 — Знайдена остання жертва Джека-Різника;

1903 — Панама за підтримкою США відокремилася від Колумбії;

1903 — нідерландський фізіолог В. Ейнтховен розробив електрокардіограф;

1918 — Буковинське віче вирішило приєднати Північну Буковину до ЗУНР;

1918 — На станції Скороходове зустрілися Гетьман України П. Скоропадський і отаман Війська Донського П. Краснов для договору про українсько-донський кордон;

1927 — У Нью-Йорку під річкою Гудзон відкритий тунель Голланда — перший у світі підводний тунель для транспорту;

1937 — У Києві арештований російський революціонер, народний комісар освіти Української РСР Володимир Затонський;

1937 — В урочищі Сандармох за рішенням окремої трійки Ленінградського обласного управління НКВС СРСР розстріляно 265 в’язнів Соловецької тюрми особливого призначення. У списку «українських буржуазних націоналістів» опинилися Лесь Курбас, Микола Зеров, Микола Куліш, Матвій Яворський, Володимир Чехівський, Валер’ян Підмогильний, Павло Филипович, Валер’ян Поліщук, Григорій Епік, Мирослав Ірчан, Марко Вороний, Михайло Козоріс, Олекса Слісаренко, Михайло Яловий та багато інших представників національної інтелігенції;

1941 — вермахт захопив Курськ і Феодосію;

1941 — у Бердичеві розстрілом близько 2 тис. євреїв фактично завершилася ліквідація єврейського населення, яка тривала з липня 1941;

1943 — Почалась Битва за Київ;

1988 — У СРСР дозволене викладання мови іврит;

1992 — Президентом США був обраний Білл Клінтон;

1995 — Учені Техаського університету уперше виділили ген грудного раку;

1996 — В аеропорті Донецька кілери в масках розстріляли народного депутата України, відомого бізнесмена Євгена Щербаня;

2007 — Прем'єра в Україні серії «The Farnsworth Parabox» мультсеріалу «Футурама».

У цей день народилися:

1500 — Бенвенуто Челліні, італійський скульптор, ювелір, живописець, та музикант епохи Ренесансу;

1560 — Аннібале Карраччі, італійський живописець і гравер, представник болонської школи, брат художника Агостіно Карраччі;

1801 — Карл Бедекер, німецький видавець, автор перших путівників;

1801 — Вінченцо Белліні, італійський композитор;

1882 — Якуб Колас, білоруський письменник;

1900 — Дасслер Адольф, німецький бізнесмен, засновник фірми «Адідас»;

1933 — Джон Баррі, британський композитор, автор музики до «Бондіани»;

1937 — Йосип Лось, український вчений, доктор політологічних наук, професор і керівник кафедри зарубіжної преси та інформації факультету журналістики Львівського університету імені Івана Франка;

1949 — Ларрі Холмс, британський боксер, який відібрав титул чемпіона світу в Мухамеда Алі;

1952 — Лесь Подерв’янський, український художник, автор сатиричних п'єс;

1957 — Дольф Лундгрен (Ганс Лундгрен), шведський актор;

1962 — Андрій Жолдак, відомий український театральний режисер. Лауреат премії ЮНЕСКО (2004), Кавалер ордена «За заслуги» III ступеня (2009);

1967 — Микола Мільчев, український спортсмен, олімпійський чемпіон (2000) в стендовій стрілянині;

1969 — Олег Твердохліб, український бігун, рекордсмен України в бігу на 400 м з бар'єрами.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Кабінет міністрів України ухвалив рішення про перенесення робочих днів на свята у 2021 році. Так, згідно з постановою уряду, українці відпочиватимуть чотири дні поспіль.