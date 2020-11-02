Джонни Депп. Фото: Газета.ру

https://racurs.ua/n145946-djonni-deppa-priznali-vinovnym-v-izbienii-jeny.html

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Джонни Депп, известный голливудский актер, проиграл в суде британскому таблоиду The Sun, которого актер обвинял в клевете. Высокий суд Лондона отказался удовлетворить иск Джонни Деппа, поскольку суд посчитал слова жены Деппа соответствующими действительности.

В решении суда сказано, что утверждения газеты о том, что Депп — «человек, избивающий свою жену», правдиво. Суд также отказался назначать компенсацию Деппу за якобы нанесенный его репутации ущерб. Об этом сообщает BBC.

Как известно, в американском суде звезда «Пиратов Карибского моря» судится с бывшей женой Эмбер Херд из-за ее статьи в Washington Post, в которой она рассказала о домашнем насилии.

В 2018 году журналист британского таблоида Sun Дэн Вуттон опубликовал статью, в которой назвал актера «человеком, который избивает свою жену». Юристы Sun утверждали, что у них нет сомнений в том, что актер прибегал к насилию по отношению к своей супруге.

Актер обвинил таблоид в клевете и назвал такие заявления вымыслом. Летом Высокий суд Лондона в течение трех недель слушал показания Деппа и Херд, в ходе которых они обвинили друг друга в насилии.

Напомним, ранее мы сообщали, что Джонни Депп пытался убить Эмбер Херд — такое заявление сделала сама актриса во время свидетельствования в Высоком суде Лондона, где рассматривался иск ее экс-супруга Джонни Деппа к издателю британского таблоида Sun. Она рассказала, что актер совершал над ней насилие, и ей казалось, что он может убить ее.