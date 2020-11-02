Деппа визнали домашнім тираном

Джоні Депп. Фото: Газета.ру

https://racurs.ua/ua/n145946-deppa-vyznaly-domashnim-tyranom.html

Ракурс

Джонні Депп, відомий голлівудський актор, програв у суді британському таблоїду The Sun, якого актор звинувачував у наклепі. Високий суд Лондона відмовився задовольнити позов Джонні Деппа, оскільки суд порахував слова дружини актора такими, що відповідають дійсності.

У рішенні суду сказано, що ствердження газети про те, що Депп це «людина, що б'є свою дружину» є правдивим. Суд також відмовився призначати компенсацію Деппу за нібито завдану йому репутаційну шкоду. Про це повідомляє BBC.

Як відомо, в американському суді зірка «Піратів Карибського моря» судиться з колишньою дружиною Ембер Герд через її статтю у Washington Post, у якій вона розповіла про домашнє насильство.

У 2018 році журналіст британського таблоїду Sun Ден Вуттон опублікував статтю, у якій назвав актора «людиною, який б'є свою дружину». Юристи Sun стверджували, що у них немає сумнівів в тому, що актор вдавався до насильства щодо своєї дружини.

Актор звинуватив таблоїд у наклепі і назвав такі заяви вигадкою. Влітку Високий суд Лондона протягом трьох тижнів слухав свідчення Деппа і Херд, під час яких вони звинуватили один одного в насильстві.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Джонні Депп намагався вбити Ембер Герд — таку заяву зробила сама актриса під час засвідчення в Високому суді Лондона, де розглядався позов її екс-чоловіка Джонні Деппа до видавця британського таблоїда Sun. Вона розповіла, що актор чинив над нею насильство, а також їй здавалося, що він може вбити її.