Гривня впала до дворічного мінімуму. Фото: epravda.com.ua

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Офіційний курс гривні на вівторок, 3 листопада, встановив Національний банк України (НБУ). Гривня знову подешевшала у відношенні до іноземних валют.

Від завтра долар в Україні коштуватиме 28 грн 58 коп. Це на 13 копійок вище порівняно з понеділком. Про це свідчать дані на сайті НБУ.

У понеділок на відкритті міжбанку курс продажу долара був на позначці 28 грн 53 коп. Менш ніж за годину до закриття долар продавався за 28 грн 62 коп.

Таким чином, долар подорожчав до максимуму більш ніж за два роки. Востаннє гривня так дешевшала 5 вересня 2018 року — тоді за 1 дол. потрібно було віддати 28 грн 49 коп.

Водночас, як вважає старший аналітик «Альпарі» Вадим Іосуб, при збереженні політики невтручання регулятора нинішній тренд на зниження гривні в жовтні вже сповільнився порівняно з вереснем. Він може скоро остаточно видихнутися після активізації експорту аграрної продукції і збільшення валютної виручки аграріїв.

На користь гривні може піти і зниження цін на нафту, якщо воно продовжиться. Це призведе до здешевлення імпортованих енергоносіїв. На початку листопада нафта вже знизилася до рівнів кінця травня, — вважає аналітик.

Аналітики прогнозують, що надалі долар буде торгуватися в діапазоні 27 грн 90 коп — 29 грн.

Нагадаємо, напередодні долар подорожчав до максимуму більш ніж за два роки.