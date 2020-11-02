«Червоний» Харків палає від коронавірусу — що відбувається у місті

Коронавірус у Харкові. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/ua/n145945-chervonyy-harkiv-palaie-vid-koronavirusu-scho-vidbuvaietsya-u-misti.html

Ракурс

Коронавірус у Харкові б'є усі рекорди. Сьогодні, 2 листопада, там знову зафіксували найбільшу кількість нових хворих за добу. Всупереч обмеженням «червоної» зони карантину, 16 розважальних закладів Харкова працювали після 20.00 на Хелловін.

Правоохоронці зафіксували порушення одразу у чотирьох районах міста. Про це повідомляє прес-служба поліції.

Повідомляється, що попри карантинні обмеження заклади працювали у таких районах:

Основ’янському районі;

Шевченківському районі;

Київському районі;

Московському районі.

Кримінальні провадження на порушників відкрили за ч. 1 ст. 325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням). Керівництву закладів загрожує до 3 років позбавлення волі. За даними поліції, від початку карантину поліція відкрила 40 подібних кримінальних проваджень. Одну справу вже передали до суду.

Також у Харкові продовжують працювати школи у повному форматі. Через це поліція Харківщини планує зустрітися з представниками міської влади та виказати свою стурбованість тим, що школи досі працюють у звичайному режимі, що наражає школярів та учителів на небезпеку під час високої захворюваності у регіоні.

Наразі міська влада у Харкові заявила, що вимагатиме «тотального маскового режиму» на ринках. За словами представників влади, відтепер на ринках будуть проводити дезинфекцію по графіку, а також проводити тотальний контроль за дотриманням маскового режиму. Також час роботи ринків скоротять до 17.00.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що нові карантинні зони запровадили в Україні 30 жовтня. Під час позачергового засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій до «червоної» карантинної зони віднесли одразу 11 обласних центрів, серед яких опинився Харків.