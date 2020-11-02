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Ракурс
Коронавирус в Харькове. Фото: Ракурс

«Красный» Харьков пылает от коронавируса — что происходит в городе

2 ноя 2020, 18:15
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Коронавирус в Харькове бьет все рекорды. Сегодня, 2 ноября, там снова зафиксировали наибольшее количество новых больных в сутки. Вопреки ограничениям «красной» зоны карантина, 16 развлекательных заведений Харькова работали после 20.00 на Хэллоуин.

Правоохранители зафиксировали нарушения сразу в четырех районах города. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Сообщается, что несмотря на карантин учреждения работали в таких районах:

  • Основянском районе;
  • Шевченковском районе;
  • Киевском районе;
  • Московском районе.

Уголовные производства на нарушителей открыли по ч. 1 ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений). Руководству заведений грозит до 3 лет лишения свободы. По данным полиции, с начала карантина полиция открыла 40 подобных уголовных производств. Одно дело уже передали в суд.

Также в Харькове продолжают работать школы в полном формате. Поэтому полиция Харьковщины планирует встретиться с представителями городской власти и высказать свою обеспокоенность тем, что школы до сих пор работают в обычном режиме, что подвергает школьников и учителей опасности при высокой заболеваемости в регионе.


В свою очередь власть Харькова заявила, что будет требовать «тотального масочного режима» на рынках. По словам представителей властей, теперь на рынках будут проводить дезинфекцию по графику, а также проводить тотальный контроль за соблюдением масочного режима. Время работы рынков сократят до 17.00.

Напомним, ранее мы сообщали, что новые карантинные зоны ввели в Украине 30 октября. Во время внеочередного заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в «красной» карантинной зоне оказались сразу 11 областных центров, среди которых Харьков.

Источник: Ракурс


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