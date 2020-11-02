Эдвард Сноуден хочет получить гражданство России

https://racurs.ua/n145943-edvard-snouden-hochet-poluchit-grajdanstvo-rossii.html

Ракурс

Эдвард Сноуден, бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США, заявил, что вместе со своей женой Линдси планирует получить гражданство России.

Об этом он написал в Твиттере.

После лет разлуки с родителями моя жена и я не имеем желания расставаться с нашим сыном. Поэтому в эту эпоху пандемии и закрытых границ мы подаем на двойное гражданство США и России, — отметил Сноуден.

По его словам, они с женой намерены воспитывать сына на американских ценностях. Также супруги хотят вернуться в США и воссоединиться со своей семьей.

Напомним, в 2013 году Сноуден передал СМИ данные о программах американских спецслужб, занимающихся слежкой по всему миру. Публикации на эту тему вызвали широкий резонанс. В США ему заочно были предъявлены обвинения в шпионаже и похищении государственных данных.

Сноуден сначала бежал из США в Гонконг. А 26 июня 2013 года переехал в Россию. Он получил временное убежище в России при условии, что он прекратит действия против американского правительства. Спустя год Сноуден получил в РФ трехлетний вид на жительство.